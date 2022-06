Pensions

Els plans de pensions d’ocupació contribuiran a minvar la caixa de la Seguretat Social

L’STEI Intersindical, com a membre de la Coordinadora de Pensionistes de les Illes Balears, ha participat avui migdia en la protesta que s’ha duit a terme davant el Congrés dels Diputats, en què han participat plataformes de pensionistes d’arreu de l’estat espanyol.

Aquesta llei fomentarà la creació de plans de pensions d’ocupació per als treballadors i treballadores de les empreses i de les administracions públiques, amb aportacions empresarials que es consideraran com a retribució però que no computaran a la base de cotització i, per tant, no tendran incidència en la caixa de la Seguretat Social, que és d’on surten les pensions públiques.

Aquesta mesura ha estat iniciativa d’un govern dit d’esquerres que el que sí que fa és garantir el negoci financer i les comissions a les entitats bancàries com a dipositàries d’aquests fons. També garanteix la comissió a l’entitat gestora d’aquests fons de pensions. Recordam que —curiosament i inexplicablement— CCOO i UGT són accionistes d'una empresa que ja gestiona plans de pensions a diverses administracions, com l'administració general de l'estat.

Amb aquesta llei, es fomenten aquests plans de pensions, amb la pretensió del govern d’esquerres que sigui una mesura generalitzada en tot els àmbits laborals.