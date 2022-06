Repressió

El Jutge arxiva una de les peces judicials contra independentistes reusencs

Encara hi ha 4 peces obertes amb més de 30 persones investigades

La solidaritat no és delicte i Alerta Solidària han explicat, avui, en roda de premsa, que el jutge ha arxivat una de les peces judicials de les causes repressives contra l’independentisme reusenc. La macrocausa repressiva, que encara consta de quatre peces obertes, afecta a més de 30 persones investigades.

Mariona Quadrada, exregidora de la CUP i una de les tres investigades en aquesta peça, ha recordat que hi ha una altra peça idèntica a l’ara arxivada que el jutge segueix tirant endavant, cosa que ha assenyalat com una anomalia. Quadrada ha recordat que ja se li va arxivar una causa anterior per una denúncia de Ciudadanos, així com els portaveus dels grups municipals, en van tenir una altra per demanar que la policia espanyola no s’allotgés a l’Hotel Gaudí del centre de la ciutat. “N’eren 5, ara en queden 4, però n’hem arribat a tenir 7”, ha subratllat Quadrada, que ha asseverat que la repressió a Reus és una cosa que ve de lluny i que està orquestrada i premeditada.

Edgar Fernández, regidor de la CUP, ha explicat que la peça que segueix endavant és on hi ha una persona encausada que ni tan sols vivia a la ciutat a la tardor del 2019. “Això demostra l’existència de fitxers policíacs”, ha conclòs Fernández. La roda de premsa d’avui ha coincidit amb la publicació, avui, de la sentència contra William Aitken, jove escocès condemnat a 5 anys de presó per les protestes de la tardor del 2019 amb l’única prova en contra de les declaracions dels Mossos. “És extremadament greu que, amb la poca credibilitat que tenen els Mossos, se sentenciï algú a 5 anys de presó”, ha subratllat Fernández. En aquest mateix sentit, el regidor cupaire ha recordat els casos d’Adrià Catasús i Marcel Vivet, a qui s’ha acabat demanant penes de presó amb la mateixa lesió d’un mateix Mosso, destacant la irregularitat que d’un mateix fet en sortissin dues causes judicials. “No cal ser independentista, només cal tenir una mínima qualita democràtica per veure que això és una anomalia i un desastre jurídic”, ha conclòs. Finalment, Fernández ha posat damunt de la taula que “això no va de persones, organitzacions ni partits, és una qüestió d’emancipació nacional, social i de gènere, el que cal fer és extrapolar aquestes desobediències invidiuals que generem per superar la repressió, desbordar l’Estat i generar estructures de solidaritat”.

La peça arxivada correspon a les mobilitzacions del 23 de setembre, en resposta a l’Operació Judas. D’aquell dia, hi ha dues peces que es van fer en paral·lel: una, a càrrec dels Mossos, en què es va encausar Quadrada, Fernández i un militant d’Endavant (OSAN, i que ha estat arxivada després de finalitzar la fase d’instrucció. Cal destacar que inicialment ADIF havia demanat de sumar-se a la petició de la Fiscalia, pensant que arribaria fins al final, però que finalment n’ha demanat l’arxiu. L’altra causa va a càrrec de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional, pels mateixos fets, on hi ha 12 persones encausades, totes de l’Esquerra Independentista de Reus. És en aquesta peça on la policia ha tirat d’arxius policíacs per encausar, entre d’altres, a una persona que ni vivia a Reus. Les tres causes obertes pendents fan referència, un d’elles, a una vaga d’estudiants i, les altres dues, a les protestes post-sentència, a l’octubre de 2019; en aquestes hi ha la Generalitat com a acusació.