24-J

Diada Nacional dels Països Catalans

És una jornada lligada al foc i al caràcter mediterrani del poble català, que simbolitza el final de la sega dels camps (“Pel juny, la falç al puny”) i la celebració del solstici d’estiu, segons apuntava la desapareguda web Ateneu.org

Per això, des de fa temps, s’ha considerat aquesta data com la Festa Nacional dels Països Catalans, independentment de reconeixements oficials. Els anys 80, per exemple, la Crida a la Solidaritat va fer una campanya i una recollida de signatures perquè el 24 de juny fos festiu (abans no ho era), i diverses entitats han mantingut viva la iniciativa de la flama del Canigó, que escampa el foc de la llengua des del Nord per les fogueres de tots els pobles i ciutats

Cal anar construint aquest espai comú de futur que ens permeti de potenciar les polítiques lingüístiques, culturals, econòmiques i polítiques que afavoreixen els nostres interessos comuns i col·lectius",

El 24 de juny, festa de Sant Joan és, d’acord amb la tradició popular que ens relliga, la Diada Nacional Nacional dels Països Catalans, on la flama de la llengua recorre el nostre espai nacional, recordant el nostre compromís col·lectiu en la defensa d’aquest nostre signe d’identitat fonamental compartit, que és la llengua catalana.