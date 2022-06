Repressió

Concentració al TSJC en suport a Gina acusada de participar en les mobilitzacions contra la sentència del judici del procés

La Gina és una jove del Clot-Camp de l'Arpa a qui li demanen per un suposat delicte de desordres públics, li demanen 2 anys de presó o 8 anys d'expulsió de l'Estat Espanyol pel fet de no tenir la nacionalitat espanyola.

Es va manifestar en contra de la sentència del Procés de 2019, com tants d'altres. En cap moment va ser identificada ni detinguda. però 3 anys després arriba este nou cas repressiu, evidenciant l'existència de fitxers policials il·legals i mostrant una volta més la criminalització del jovent organitzat dins el teixit associatiu del barri.

Denuncien la desmesura en les penes, si bé és cert que amb 2 anys de presó no hauria d'ingressar-hi. els 8 anys d'expulsió si que es farien efectius, pas previ per un CIE. Es un exemple més del càstig que suposa en este país el fet de no tindre la nacionalitat espanyola, com va passar amb el Charles. Cal recordar que el racisme institucional que van sofrir els companys Achraf Ayoub i Mohomed, deportats al Marroc, sensejudici, després d'haver passat pel CIE de la Zona Franca.