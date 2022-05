lluita institucional

Som Poble del Vendrell presenta de la segona convocatòria “Diners al carrer, activem el retorn social”

L’assemblea de Som Poble del Vendrell ha presentat la segona edició del programa de retorn social: “Diners al carrer”. Es tracta d’una convocatòria oberta per destinar una part dels ingressos dels tres regidors de Som Poble a projectes socials impulsats des de la societat civil. En aquesta edició el programa compta amb un fons inicial de 18.000 euros.

L'objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives amb voluntat de transformació social que impulsin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. Qualsevol persona o entitat sense ànim de lucre i amb finalitats socials o col·lectives, pot presentar un projecte, tant si és del municipi com de la comarca del Baix Penedès, sempre que treballi i el seu camp d’actuació sigui El Vendrell. Cada projecte rebrà un màxim de 1.000 euros que no es poden utilitzar per pagar sous o altres despeses corrents de les entitats promotores del projecte. Aquest s’haurà d’executar durant l’any 2023.

La convocatòria s’adreça a iniciatives que tinguin objectius de caràcter solidari i de justícia social inspirats en els valors que defensa Som Poble, com són el feminisme, la solidaritat internacional, el foment de la pau i els drets humans, la inclusió de les persones amb menys recursos o amb diversitat funcional, de suport a l’economia social, els drets LGTBIQ, la cooperació, el dret a l’autodeterminació, la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat o el foment de l’agroecologia, entre altres.

En la primera edició de “Diners al carrer” van rebre ajuts entitats com l’AMPA de l’escola Teresina Martorell, Vidagats, Trévol lleure inclusiu, Baix Penedès amb el Sàhara, GEVEN, Avancem Junts, ARDA Associació, Aspercamp, Associació de Veïns de Torreblanca, Projecte Lluna, Afibromed, Animal friends, Les Garrofes, etc…

A partir del dia 15 de maig i fins el dia 5 de juny es poden presentar les sol·licituds d’acord amb les bases publicades a la pàgina web de Som Poble (sompoble.cat), que també ofereix assessorament i suport a les entitats que tinguin dubtes sobre el procediment. El repartiment dels ajuts es farà tenint en compte l’impacte social del projecte, i en últim cas pot estar sotmès a deliberació mitjançant un debat participatiu a una Assemblea Oberta.