Diada

Milers de persones commemoran el 25 d'Abril a Castelló en una jornada reivindicativa

Coincidint amb la commemoració de l'any Fuster, la mobilització d'enguany ha tingut lloc a Castelló, 40 anys després de l’Aplec que ACPV va organitzar el 1982 a la plaça de bous de la mateixa ciutat i en el qual Joan Fuster va protagonitzar un famós parlament, que s’ha fet viral amb aquella afirmació, "Ara o mai".

Unes 10.000 persones es van manifestar ahir pels carrers de Castelló de la Plana en commemoració de 25 d'Abril en una jornada reivindicativa sota el lema "Ara i sempre, som País Valencià". La marxa ha culminat a la plaça de bous, on s’ha celebrat un concert organitzat per Acció Cultural.

A la manifestació també ha acudit l’expresident català Quim Torra així com diverses entitats com ara la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Plataforma per la Llengua o partits com ara Esquerra Unida, Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià o la CUP.

La jornada reivindicativa l'han posat les diverses sensibilitats que mouen al sud de la nació. Així per Acció Cultural del País València (ACPC), organitzadora de la mobilització ha manifestat que cal "una renovació del programa de treball per als propers anys que ens permeta continuar avançant en la dignificació de la llengua i la cultura del poble valencià, al mateix temps que, internament, la nostra entitat ha iniciat el procés de debat per a l’aprovació del que serà el nostre nou Pla Estratègic".

En el qual volensumar més valencians i valencianes a un programa de construcció nacional que passa per l’augment de la capacitat de l’autogovern del poble valencià i l’assoliment d’un finançament just, "com a bases per a fer front a la crisi econòmica i social, millorar el benestar del nostre poble i dignificar la nostra llengua i cultura".

I afirmen que a Castelló, ACPV ha iniciat un procés que, al llarg del curs vinent, ens durà a presentar un programa actualitzat i renovat de canvi, i a una mobilització social creixent, per a fer possible un nou pas endavant a favor dels drets del poble valencià. A Castelló, ACPV, acompanyada de milers de valencians i valencianes, s’ha reafirmat en el camí iniciat ara fa 40 anys i, després de tants avenços assolits, en la seua continuació, fins al ple autogovern.

Per la seva banda, la Plataforma pel dret a Decidir ha estat molt més contundent, pel que fa aquestes reivindicacions "Reivindicar la sobirania del País Valencià és reivindicar poder donar una resposta social a les necessitats de la majoria de la població, un marc legislatiu que protegisca la igualtat lingüística i el dret dels valencians per poder viure 100% en valencià, però per això també necessitem sobirania perquè uns jutges no puguen destruir les proteccions a la nostra llengua, territori o lleis socials. Per això, aquest 25 d'Abril reivindiquem que cal començar donar una resposta de País enfront de cada atac al nostre territori, una resposta de País per cada atac a la nostra llengua, al nostre autogovern i a la nostra economia. I sobretot, cal dir prou al govern central, que diu una altra vegada que no canviarà un sistema de finançament autonòmic injust que ens empobreix, ni ens llevarà la llosa del pagament del deute il·legítim. La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, continuarà posant tots el seu esforç per promoure mobilitzacions populars i institucionals per garantir el nostre dret a viure amb dignitat".

En aquesta línia també s'han expressat les organitzacions de l'esquerra independentista, "Un any més veiem el compromís descaféinat per part del Govern del Botànic a garantir les condicions necessàries perquè el nostre poble puga viure plenament en català.Tampoc existeix cap compromís en garantir unes condicions de vida digna.Ni un pas per a revertir privatitzacions del sector públic. Ni cap altre per frenar l'onada de desnonaments que vivim. Ni per a frenar l'onada de tancaments industrials. Ni una sola política per als drets de la classe treballadora. Cada volta es la més evident el paper de frontissa que vol jugar aquest suposat govern d'esquerres, apuntalar la reforma del Règim del 78, ser dels alumnes avantatjats de l'estat per a poder pidolar alguna millora en una futurible nova proposta de repartiment del finançament autonòmic".

