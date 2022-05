Premis

La Societat Coral el Micalet de València obri la convocatòria per a la 35a edició dels Premis Miquelet

La Societat Coral El Micalet ha convocat la 35a edició dels Premis Miquelet 2022 que en aquest any consta de quatre categories. Els guardons, que compten amb el patrocini d'Aproop! Telecom i la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament de València, Universitat de València, l’Associació Cultural Institut Obrer (ACIO) i Edicions 96, s’entregaran en una gala que se celebrarà en la seu de l’entitat a València el mes de novembre. [Veure documentació adjunta].

Les diferents categories dels premis són el Joan Coromines, d’investigació filològica, històrica o cultural; Micalet de Teatre; Enric Soler i Godes, d’experiències pedagògiques; i el Institut Obrer de València, d’edicions relacionades amb la memòria històrica, una novetat des de l’anterior edició que vol impulsar el coneixement i difusió de treballs amb aquesta temàtica.

El termini d’admissió d’obres finalitzarà el 24 d’octubre i les bases dels diferents premis es poden consultar en la pàgina web de la societat musical on es detallen les temàtiques, extensió dels originals, dotacions (de 500 a 1.500 euros), composició del jurat i altres detalls d’interés per als participants.

Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral el Micalet, assegura que “estem molt satisfets de poder celebrar el 35 aniversari dels Premis Miquelet i convocar-los amb normalitat després de la crisi sanitària generada pel Covid-19”. Pardiñas indica que “aquests guardons prenen el pols al dinamisme cultural, la investigació, l’educació i la reivindicació de la memòria històrica, als quals aquesta entitat, declarada d’Utilitat Pública, ve contribuint amb aquests premis”.

La societat musical atorga també els prestigiosos Premis Miquelet d’Honor que es concedeixen des de l’any 1988 a persones i institucions i des de 2005 es donen a títol individual i col·lectiu. Des de llavors han sigut guardonades destacades persones i entitats rellevants com Marc Granell, Obrint Pas, Falla Na Jordana, Isabel-Clara Simó, Maria del Mar Bonet, Antoni Miró, Per L’Horta, Paco Muñoz, Muixeranga d’Algemesí, Carles Santos, Joan Francesc Mira, Manuel Muñoz, Universitat de València, Al Tall, Enric Valor, Ovidi Montllor, Matilde Salvador, Eliseu Climent, Vicent Ventura, Manuel Molins, Antoni Furió, i la Companyia Teatre Micalet, entre altres.

Els guanyadors de les diferents categories dels Premis Miquelet en 2021 van ser Jacob Mompó Navarro per Conversos valencians i Inquisició, Premi Joan Coromines; Anna Collell Codina per Terra de bruixes, Premi Micalet de Teatre; CEIP Lluís Vives d’Ontinyent per Jocs de llapis i paper, Premi Enric Soler i Godes; i Vicent Gavarda per El cost humà de la repressió al País Valencià, 1936-1956, Premi Institut Obrer de València.

Activitats socials i homenatge a Fuster

El Micalet continua desenvolupant diverses activitats en la seua seu com #ElMicaletDocumenta, un nou espai trimestral per a pel·lícules de temàtica social, amb la participació dels seus autors. El dia 17 es va projectar Cartes robades, amb Salvador Espí i Salvador Dolz i la col·laboració de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià.

El mes de juny s’oferirà un Concert Solidari amb Amparo Molina, el dia 10 a les 18:30h; el projecte A la llengua de València retrà homenatge a Joan Fuster, el 28 a les 19h. Així mateix, la societat musical impulsarà una nova campanya Fem barri. Ací tenim llengua, amb la participació i col·laboració dels comerços locals i durà a terme les audicions finals de la Escola de Música Matilde Salvador, d’ensenyaments no reglats, i el centre autoritzat Institut Musical Giner. Per al mes de juliol, el Micalet durà a terme Cinema a la Fresca, una iniciativa cultural que oferirà en la plaça de Pilar.

Orfeó Valèncià, turisme i Matilde Salvador

El Micalet acull l’exposició 50 aniversari de l’Orfeó Valèncià fins al 30 de maig. La pròxima serà Tristornus, al voltant del turisme massiu, de Roberto Català, comissariada per Adrián Oliver i amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i la Facultat de Belles arts de Sant Carles, que es podrà visitar de l’1 al 27 de juny.

Per al mes d’octubre s’inaugurarà, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, Matilde Salvador, una vida musical, en el qual es retrà homenatge a la compositora i pintora castellonenca en el 15é aniversari de la seua defunció. En la mostra, que destacarà la seua vinculació amb el Micalet, s’exposarà material original (partitures i pintures) així com les il·lustracions que Román Sanchez va fer per al llibre de Cristina Escrivà que dóna títol a la mostra.

El Micalet, des de 1893

El Micalet, una societat musical fundada l’any 1893, va ser declarada d’Utilitat Pública en 1978 i es configura com un espai de referència per la seua important activitat educativa i cultural, així com pel seu paper en l’articulació de la societat civil valenciana. L’entitat, sense ànim de lucre, compta amb la Escola de Música Matilde Salvador, d’ensenyaments no reglats, i el centre autoritzat Institut Musical Giner on s’imparteixen estudis oficials d’Ensenyament Elemental i Professional.

És membre de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), un gran moviment associatiu al qual aporta una dilatada història i el gran patrimoni musical que atresora des de fa 129 anys.