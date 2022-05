LSTEI Intersindical demana menys exigències i més millores per als docents

A la Mesa Sectorial de dimecres, el conseller Martí March va presentar la normativa que al llarg dels propers mesos suposarà el desplegament de la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). L’STEI ha reclamat que hi hagi un procés de negociació veritable, no com ha passat amb el reglament orgànic de centres en què finalment no es va admetre cap esmena, i ha reivindicat el rol de la Mesa Sectorial.

També ha expressat seu rebuig al desenvolupament dels perfils i ha manifestat que, en la normativa de desplegament de la LEIB, hi trobava a faltar el pla per a la reducció d’un deu per cent de les ràtios. Sobre el pressupost per a educació va expressar que, si ara s’inverteix un 3,2% i en un termini de vuit anys s’ha d’arribar a un 5% del PIB, la part proporcional és un increment anual d’un 0,2%: per tant, per al 2023 hauria de ser d’un 3,4%; cosa que tampoc es recull en el desplegament de la nova llei.

Un altre punt que es va tractar va ser un document del Ministeri d’Educació amb 24 propostes per a la millora de la professió docent. L’STEI va qualificar aquest text com una cursa d'obstacles que carrega totes les exigències damunt els docents, i no recull cap mesura de millora de caràcter sociolaboral, com la disminució de les ràtios i la rebaixa de les hores lectives en tots els cossos docents. En l’àmbit autonòmic, encara hi ha punts pendents de l'Acord de millora de 2015, com la reducció per a majors de cinquanta-cinc anys o la rebaixa lectiva a secundària, i no s’ha sabut res més del segon acord de millora anunciat pel conseller el novembre de 2018. També s’està pendent de resposta de la petició de l’STEI d’un pla per a la reducció de la burocràcia en els centres.

El darrer punt de la Mesa va ser la constitució d’un grup de treball per a la carrera professional docent. Des del sindicat es va manifestar que es vol conèixer molt bé quin tipus d'avaluació suposaria, perquè no tindrà el seu suport a qualsevol preu. També és cert que cal trobar un mecanisme per a compensar la pèrdua de poder adquisitiu del professorat de fa tants anys ençà, ara més que mai amb la puja accelerada del cost de la vida.

Les experiències d’altres comunitats autònomes amb carrera professional docent posen de manifest que són una manera de rompre la feina en equip, establir jerarquies entre si i augmentar les diferències salarials entre ells, quan des de l’STEI sempre s’ha reivindicat el cos únic docent.