ENHORABONA!, un èxit!

Enhorabona al GOB i totes les associacions, entitats, federacions, fundacions, moviments, sindicats, que conjuntament organitzaren el mosaic humà del dissabte proppassat. Enhorabona de bon de veres, un èxit de la ciutadania més conscient, més disposada a defensar el medi ambient, a fer front a l’emergència del canvi climàtic, a preservar el territori, en una paraula, a sortir al carrer per demostrar que creiem en la necessària aposta pel benestar de les generacions futures.

Hi havia dubtes de si, després de dos anys de pandèmia amb l’augment de l’individualisme en general, s’aconseguiria aquest gran mosaic humà. Aguantar la cartolina, a les sis de l’horabaixa d’un dissabte de maig, amb un sol de justícia i amb estretors dins els marges de cada lletra, francament, fou un esforç que férem amb alegria, conscients que calia fer aquesta passa col·lectiva.

Els dos anys de la pandèmia és cert que ens ha duit a més passivitat, més romandre a casa, més comoditat, més peresa per rompre la rutina i sortir a reivindicar, a mostrar que el canvi és possible, que sí que creiem que sense mobilització social la societat no avança.

El GOB ha estat el cap que ha empès a la unió necessària de tantes i tantes persones que treballen en entitats, associacions, federacions, sindicats, moviments, fundacions, en una paraula, que no romanen al sofà i des del seu àmbit treballen per canviar les coses, perquè les idees progressistes, d’esquerres, guanyin hegemonia en una societat on el capitalisme de cada vegada té més eines per convèncer a la gent que no hi ha res a fer, que així són les coses i ho han estat sempre... tanmateix!

L’èxit del dissabte ens anima i encoratja a envestir aquests dotze mesos que resten per la cita electoral que ha de canviar o renovar els representants polítics a les institucions, Ajuntaments, Consells, Parlament.

Ho sabem, no serà un camí de roses fàcil, sense pedres que ens facin caure. Fem camí en caminar, com deia el poeta, per tant sabem que els reptes són molts i les dificultats no poques. Reptes per aconseguir convèncer la ciutadania que les propostes de les esquerres es basen en la millora de la vida de les persones, no com l’extrema dreta de VOX i el PP que pretenen un camí cap enrere, retorn als pitjors anys dels governs de dretes del laisse faire, això és, no fer res des dels Ajuntaments, Consells, Govern, que el mercat faci, que la lliure competència el reguli, vol dir, que els grans es mengin els petits, que els sectors dels amics i coneguts, marqui la política... Ah i si és possible, ja sabeu, ficar mà a la caixa amb bones maneres, que no ens enganxin!

Reptes de continuar la bona feina feta fins ara, allà on han governat les esquerres. Perquè ja hem après la lliçó, no tornaran els temps de grans partits amb majoria absoluta, calen aliances de govern, tant les esquerres com les dretes.

I per això, el mosaic humà del dissabte ens anima, ens encoratja. La defensa del territori, del medi ambient, la denúncia de l’emergència climàtica, les polítiques a favor de les persones, siguin d’ajuts socials, de millora de l’educació, de la sanitat pública, siguin accions inclusives cap a aquella gent més vulnerable, són els objectius a plantejar, sense oblidar la necessària igualtat de les persones siguin qui siguin el seu gènere, les seves creences, el seu origen. El repte d’aconseguir una política activa, també en el tema de l’habitatge que ha de ser assequible com a dret constitucional.

Tenim molts reptes, però tenim la ferma voluntat de treballar per aconseguir-los, per vèncer les idees d’extrema dreta que reafirmen el patriarcat, les discriminacions, el racisme, en una paraula, expressen el pitjor de la humanitat que ens ha duit a la barbàrie de les guerres.

Enhorabona per a totes les persones que ens trobàrem a la plaça Major, mostràrem ben clarament que volem un futur millor, i ho deim ben clar, Avui per Demà!