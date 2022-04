Per la República

El Consell per la República signa el primer conveni oficial de col·laboració amb Torres de Segre

Aquest divendres 29 d’abril s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Torres de Segre (Segrià) on s’ha aprovat un Conveni de col·laboració entre el Consell per la República i l’ens municipal. De fet, s'ha demostrat que aquesta col·laboració compta amb una majoria transversal: els 6 regidors de govern i 2 més de l'oposició han votat a favor del conveni (Junts i ERC) i només hi ha hagut 3 en contra del PSC. L'acord consistirà en un pla pilot per implementar la ID Republicana en els equipaments municipals i un assessorament sobre Consum Institucional de l'ajuntament.

Ara, doncs, el Consell inicia un pla pilot per després fer-lo extensible a altres administracions locals: per una banda, es posarà en marxa el desplegament i implementació de l'ús de la Identitat Digital Republicana en equipaments i serveis municipals a Torres de Segre. Això permetrà crear una xarxa d'identificació alternativa per anar desconnectant de l'ús del DNI espanyol. Per l'altra, el Consell oferirà un assessorament sobre la contractació pública amb l'objectiu de dur a terme un consum institucional republicà. És a dir, en clau de Països Catalans, amb una perspectiva de gènere i mediambiental, respecte per la llengua i enfocada a la ciutadania.

L'alcalde del municipi, Joan Carles Miró, ha assegurat que "l'Ajuntament treballa braç a braç amb el Consell per la República" i el reconeix com a institució "hereva de l'1 d'octubre" per "fer-lo efectiu". Ha celebrat també que sigui Torres de Segre el primer ajuntament català que inicia aquesta col·laboració i ha destacat que feia 3 mesos que "s'han preparat amb detall i discreció" tots els punts del conveni.

Al seu torn, la responsable de Política d'Acció Interior del Consell per la República, Aurora Madaula, ha reiterat que el Consell és "la primera institució republicana" i ha assegurat que l'objectiu principal és que aquest conveni institucional sigui "el primer de molts". A més, ha insistit que aquest desplegament "forma part de l'estratègia de ruptura del Regne d'Espanya i es fa des de la transversalitat ideològica". De fet, ha recordat que aquesta acció s'emmarca dins de l'estratègia detallada al document #PreparemNos.

Madaula ha explicat que "la IDR representa els valors que volem: democràcia directa, transparència, seguretat i noves tecnologies. Una nova República que representi els valors del segle XXI". A més, ha afegit que "per primer cop es podrà fer servir de manera institucional".

El conseller d'Acció Econòmica i secretari del Govern del Consell, Guillem Fuster, ha argumentat que "per fer efectiva la desconnexió, cal que la institució més pròxima a la gent tingui la capacitat per enfocar la despesa pública en el marc d'una col·laboració que permeti treballar per

enfortir una economia nacional".

També, el conseller Fuster ha destacat el blindatge de seguretat amb el que compta el Consell a l'hora de fer ús de la ID Republicana: un sistema de cadena de blocs (Blockchain) i la doble validació. Així mateix, cal recordar que la mateixa Guàrdia Civil ha hagut d'acceptar que li ha estat impossible trencar la seguretat de l'app del Consell.

El pròxim 13 de maig a les 20 h del vespre a la Sala d'Actes de la plaça de Catalunya de Torres de Segre se celebrarà una Presentació pública oberta a la ciutadania on s'explicarà el conveni, com registrar-se al Consell i l'ús de la IDR.