Comunicat de suport a la doctora Teresa Forcades i Vila. Adhereix-t’hi!

En relació a la denúncia presentada pel Col·legi de Metges de Barcelona contra la doctora Teresa Forcades i Vila, doctora en medicina de solvència provada i reconeguda tant pel seu exercici de la pràctica professional com per la seva participació didàctica concretada en articles, conferències i debats, els sotasignats manifestem la nostra preocupació pels fets següents:



1️⃣ L’atac a la llibertat d’expressió que suposa el fet de voler impedir, de totes passades, que una doctora en medicina exposi públicament el seu parer sobre una qüestió que és de la seva incumbència.



2️⃣ L’arbitrarietat i prepotència d’un organisme que no solament no presenta cap prova científica contra la denunciada, sinó que tampoc presenta cap testimoni que validi l’acusació (no hi ha cap denúncia de part perjudicada).



3️⃣ L’intent regressiu d’aturar una recerca (no oblidem que tots els coneixements científics comencen amb una hipòtesi i que totes les hipòtesis han de ser respectades, tingudes en compte, i àdhuc agraïdes, fins que no se’n pugui demostrar una altra que les invalidi). Aquesta conducta dels denunciants contrasta molt amb els hàbits didàctics de la doctora Forcades, que sempre ha documentat i acreditat amb estudis científics les seves opinions, fugint sistemàticament de dogmes i prejudicis; no hem vist, per ara, que aquesta sigui la conducta dels seus detractors.



4️⃣ La col·laboració complaguda d’alguns mitjans informatius, que han amanit la informació bo i afegint-hi una referència a les vacunes, que no són, precisament, l’objecte de la denúncia.



5️⃣ La desconfiança que l’esmentada denúncia difon sobre les instàncies acadèmiques: recordem que la doctora és avalada per la més alta titulació universitària.



6️⃣ La indefensió en què es pot trobar qualsevol ciutadà, les opinions del qual no siguin les normatives.



7️⃣ La ignorància a què es condemna el públic, que sembla no tenir dret a escoltar tota mena d’opinions i d’informacions ni criteri o raonament propis.