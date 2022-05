Escola Valenciana

Callosa d’en Sarrià celebra l’última de les Trobades 2022

Callosa d’En Sarrià ha acollit aquest dissabte 28 de maig la XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa, organitzada per la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa i Escola Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.

Amb el lema “l’Escola que ens fa lliures”, les Trobades 2022 han reivindicat “la llibertat d’una escola diversa, feminista i coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible, universalista i solidària”.

Més de 130.000 persones en un total de 20 municipis de tot el País Valencià s’han sumat enguany al clam de Llibertat de les Trobades, en les quals Escola Valenciana ha insistit que “el valencià ha de ser un dels pilars fonamentals del nostre sistema educatiu”. En aquest sentit, l’entitat també remarca la necessitat que tots els centres educatius estiguen “en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o igual al 50% en valencià”. Així, Escola Valenciana afirma que “com més àrees es vehiculen en valencià, millors seran els resultats”.

Callosa d’en Sarrià, la Marina Baixa

La XXXII Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa, en la qual han participat més de 3.000 persones, ha arrancat amb una cercavila pels carrers de Callosa d’en Sarrià, amenitzada per la Muixeranga Marina Baixa, la colla L’Algar i la colla El Pinyol, i que ha acabat a la plaça del Llaurador amb l’actuació del grup de danses La Faltriquera.

La presidenta de la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa, Reme Gadea Blasco, ha donat la benvinguda a totes i tots i destacat que “per fi ens tornem a trobar, després de tres anys i amb una certa normalitat, per a celebrar la nostra festa per la llengua amb moltes ganes i il·lusió per a reivindicar una escola valenciana pública, lliure, global, inclusiva, igualitària, feminista…”.

A continuació, s’ha inaugurat al pati d’infantil del CEIP Bernat de Sarrià l’exposició itinerant “EMPAR NAVARRO. Arrels de l’escola valenciana”, amb la qual Escola Valenciana promou la figura d’Empar Navarro amb un recorregut per l’apassionant vida de la mestra republicana i valencianista.

Després s’han inaugurat els diferents tallers organitzats pels centres escolars de Callosa d’en Sarrià, Orxeta-Relleu-Sella, Altea, Benidorm, Finestrat, L’Alfàs del Pi, La Nucia, La Vila Joiosa, Polop i Tàrbena. Per últim, ha tingut lloc l’actuació musical del grup La POP, Petita Orquestra Peiotaire, com a fi de festa.

A aquesta Trobada han acudit l’acadèmic de l’AVL, Jordi Colomina; el director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, Ferran Isabel; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la Marina Baixa.