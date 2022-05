eleccions

Arrenquen les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC

Avui comencen les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea, que s'allargaran fins a. Un cop finalitzat el termini de votació, el mateix dissabte a la tarda es publicaran els resultats. Les votacionsmitjançantque ha preparat l'entitat per a l'ocasió i a la qual només tenen accés els membres de ple dret.En aquestes eleccions es presenten. A més, pel que fa al bloc territorial, les diferents regions sumen un total deCal tenir en compte que en aquestes eleccions s’han d’escollir un total de 77 secretaris nacionals, distribuïts en 57 pel bloc de representació territorial, 13 pel bloc de representació nacional, 5 pel bloc de representació sectorial i 2 pel bloc de representació de joves.. Al bloc sectorial només hi poden votar les sòcies i els socis inscrits en alguna assemblea sectorial, i al bloc jove hi poden votar tots els socis i sòcies que tinguin 35 anys o menys en la data de convocatòria de les eleccions.En cada bloc, les sòcies i els socis. Per exemple, de les 13 candidatures de nacional que han de ser escollides, cada sòcia i soci només en pot votar 9.Les votacions són totalment telemàtiques, peròs'habilitaranon voluntaris de l'entitat ajudaran a votar telemàticament qui ho necessitin.D'altra banda, un cop finalitzin les eleccions,se celebrarà, on s'escolliran els quatre càrrecs orgànics de l'entitat: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.