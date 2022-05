Nació

Anna Oliver és escollida nova presidenta de la Federació Llull i pren el relleu de Jordi Cuixart

La Federació Llull actuarà de manera coordinada als Països Catalans per fer front a les agressions judicials al català a l’escola. Així ho han acordat les tres entitats que formen la federació –Acció Cultural del País Valencià ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear OCB- en la reunió d’aquest dissabte a València per aprovar el nou pla de treball i renovar la Junta Directiva. Anna Oliver serà la nova presidenta i pren el relleu de Jordi Cuixart, expresident d’Òmnium. Amb aquesta renovació de càrrecs les tres entitats inicien una nova etapa d’impuls i rellançament de la Federació Llull marcada per la defensa de la llengua en el marc del Països Catalans, entre d’altres. Les tres entitats dissenyaran una estratègia coordinada de resposta a les contínues agressions judicials al català a l’escola en els tres territoris i un programa de política lingüística per fer front a l’emergència i garantir els drets lingüístics de la ciutadania. En aquest sentit, la Federació Llull ha qualificat la darrera sentència que imposa el 25% de castellà a les aules de Catalunya “d’atac molt greu a la llengua catalana”, i ha demanat unitat d’acció de la societat civil i de les institucions per defensar i blindar el català a l’escola.

“Ens cal que els tres governs, del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, defensen a la seua ciutadania dels atacs frontals als nostres drets lingüístics, governant perquè es complisca l’oficialitat del català. Mentre això no ocórrega, la Federació Llull continuarà treballant coordinament per a no ser tractats com a ciutadans de segona”, ha afirmat Anna Oliver, presidenta d’ACPV i nova president de la Federació Llull. “Quaranta anys després, els atacs lingüístics obliguen a recobrar-nos en la unitat, especialment des de la societat civil” ha dit el president d’Òmnium Xavier Antich, que ha afegit: “en l’any Fuster, reforcem el marc de referència dels Països Catalans i el compromís amb la Federació Llull per continuar defensant la llengua i la cultura, la cohesió social i la llibertat”. Al seu torn, el president de l’Obra Cultural Balear, Joan Miralles, ha fet una crida a treballar plegats: “Encara que la realitat sociolingüística, política i social dels territoris de parla catalana no és homogènia els reptes i problemes als quals ens enfrontem són comuns”. “A les Illes Balears, tenim l’experiència que només des de la unitat, la força de la gent i la societat civil organitzada, és possible fer front als atacs contra la llengua i la cultura i, per això, la feina comuna a través de la Federació Llull és més necessària que mai.”

Al costat de la presidenta Anna Oliver; Joan Miralles, des del febrer al capdavant de l’Obra Cultural Balear, ocuparà la vicepresidència de la Federació Llull; Xavier Antich, president d’Òmnium també des del febrer, serà el nou secretari tresorer; Blanca de Llobet i Jordi Arcarons -Òmnium-, Toni Gisbert i Josepa Costa -ACPV-, i Lena Serra i Toni Llabrés -OCB-, ocuparan les diferents vocalies que completen la Junta Directiva de la Federació. Amb el nou pla de treball i renovació de càrrecs les tres entitats inicien una nova etapa d’impuls de la Federació Llull. Les línies de treball aprovades també inclouen:

– la celebració de l’Any Fuster amb un acte simultani a les tres capitals (València, Barcelona i Palma de Mallorca).

– enfortir, consolidar i ampliar les iniciatives culturals conjuntes ja existents (Sopar Estellés, Flama de Canigó i Focs de Sant Joan, entre d’altres).

– impulsar noves iniciatives culturals coordinades, com el projecte VOC – Versió Original en Català, un projecte que té com a objectiu estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la sevadifusió i ampliar-ne el públic.

– el diàleg amb les institucions dels tres territoris per a estimular la seua col·laboració efectiva, particularment en els àmbits de llengua i cultura;

– el treball conjunt per a garantir el respecte a la llengua catalana en les disposicions legals d’àmbit estatal, com ara, de forma immediata, la llei de l’audiovisual en tràmit parlamentari.

Què és la Federació Llull?

La Federació, constituïda a Palma l’any 1990, aglutina les tres principals entitats culturals dels Països Catalans. Amb aquesta aliança, Òmnium Cultural, l’Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià multipliquen la incidència de les seves accions a favor de la llengua i la cultura catalanes arreu dels Països Catalans.