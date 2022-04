25-A

Organitzacions de l'Esquerra Independentista organitzen dues jornades de lluita i cultura al País Valencià al voltant de la Diada del 25 d’abril

A més de la programació del 25 d’abril i del 7 de maig, també es duran a terme actes previs

Organitzacions de l'Esquerra Independentista tornaran a sortir al carrer per a commemorar la Diada Nacional del País Valencià aquesta aquest cop sota ele lema "Com a classe, com a poble, unitat i lluita". Enguany, no serà el 15 d'Abril (Batalla d'Alamnsa), sinó el 7 de maig a Castelló amb l’objectiu de rememorar una cita històrica on l'escriptor Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua.

Per aquesta data, han organitzat una taula rodona sobre l’Any Fuster, que comptarà amb les intervencions del periodista Antoni Rubio i el membre del Consell Editorial de Tanyada Aure Silvestre. L’acte serà a les 12 h a la plaça de l’Ereta i donarà pas a un dinar popular a càrrec de "La Cosa Nostra". A les 16 h s’anirà en bloc cap a la manifestació unitària.

El dilluns 25 d’abril també es durà a terme una jornada de lluita i cultura popular al carrer Taula de Canvis, 6 de València, que s’iniciarà amb una taula rodona antirepressiva amb la participació de Cuidem Benimaclet, Subversives, Encausats Pego, Barris sense mordassa i Assemblea Feminista de València. A les 14 h hi haurà dinar popular a càrrec d’Alerta Solidària. Els tiquets tenen un preu de 10 euros i es poden reservar al Centre Social Terra de Benimaclet o a través del correu alerta@alerta.cat. A les 15 h la jornada continuarà amb el concert de Pep Gimeno “Botifarra” en rondalla i a les 17 h començarà una cercavila pels carrers de Ciutat Vella fins a la plaça Sant Agustí, espai on es durà a terme concentració i acte polític de clausura a partir de les 18 h.

Per escalfar motors, també ja s’han organitzat diversos actes previs, com el del 23 d’abril amb programació a diferents punts del territori. A Pedreguer, ha tingut lloc una jornada que ha començat a les 8 h amb una excursió i s’allargat fins al migdia, quan es amb concerts de Diània, Josep Lluís Notari, Pep Gimeno “Botifarra” i Kinperkal.

A la plaça del Mercat d’Alacant, a partir de les 12, tindrà lloc una jornada reivindicativa i cultural que culminarà a les 20 h amb un concert del duo Diània i un sopar a l’Ateneu Popular Les Casetes de Vila-Joiosa.

A Nules han hagut activitat per Sant Jordi i avui a les 11h hi haurà activitats infantils i a les 12 h vermut musical amb Agon.