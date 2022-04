Medi ambient

LA CUP-NCG insisteix en un contral real de la qualitat de l'aire

La formació assenyala que els recents episodis d’olor a gas a la ciutat de Tarragona no són un cas aïllat, sinó que és una situació que es porta repetint els darrers set anys i demanen que es realitzin estudis epidemiològics

Aquests darrers dies veïns i veïnes dels barris tarragonins de Torreforta, Campclar i el Polígon Francolí, s’han queixat d’una forta olor de gas, sense que se n’hagi aclarit la procedència. La notícia arriba una setmana després de la compareixença d’Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica, on es va fer una banalització respecte la qualitat ambiental al Camp i on va defensar els controls que es fan a les empreses del complex petroquímic. La diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada, ha explicat que “celebrem que s’estigui investigant l’episodi per part de la Generalitat, però el que cal és un control permanent i regular del que s’està respirant, a més d’un estudi epidemiològic”. En aquest sentit, Estrada insisteix en que “no pot ser que només s’investigui aquest fet com a puntual, perquè no l’és”.

Les cupaires insisteixen en que no és la primera vegada que se sent fortor de gas a la ciutat. Almenys des del desembre del 2015 aquest incident s’ha anat repetint arreu de Tarragona. Aquell 2015 es va sentir una forta olor de gas a la ciutat que va comportar que s’efectuessin una cinquantena de trucades al 112; durant l’octubre i novembre de 2016 es van reproduir tres situacions similars on els veïns i veïnes fins i tot van alertar picors a la gola i d’altres van haver de sortir al carrer al notar olor de gas als conductes de l’aire condicionat; el maig del 2020 es van viure diferents dies d’episodis similar i, més recentment, el novembre del 2021 dotze persones van ser ateses per un episodi de males olors al polígon Riu Clar.