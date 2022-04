Salut

La CUP de Reus denuncia que el CMQ pren la deriva econòmica de l’Hospital Sant Joan

La CUP de Reus alerta que el CMQ pren la deriva econòmica de l’Hospital Sant Joan. La denúncia s’ha fet en una roda de premsa davant de la nova seu de l’empresa municipal. Així mateix, la formació anticapitalista ha explicat per què no signa els comptes de cap de les empreses municipals.





La portaveu Marta Llorens ha denunciat que l’empresa CMQ tanca els seus comptes del 2021 amb un dèficit de 2 milions d’euros. Aquest import obliga a buidar els fons de reserva de l’empresa, establerts en 3 milions d’euros, per tal de garantir-ne la viabilitat. «No és per la pandèmia, és per la incompetència», ha reblat Llorens en contraposició a l’excusa de la Covid19 que subscriuen tan presidència com gerència del consell.





La CUP recela d’aquesta mesura, suposadament conjuntural, perquè hi detecta greus mancances estructurals, com també passava amb l’Hospital Sant Joan de Reus. De la concentració del problema en un macroedifici com és l’Hospital Sant Joan, s’ha passat ara a la dispersió del mateix problema en treus seus diferents.





Llorens manifesta que, a partir del juliol, el CMQ haurà de pagar el lloguer de les seves instal·lacions a l’Hospital Sant Joan. La duplicitat de despeses es mantindrà, com a mínim, durant els propers 7 anys fins que, cap al 2029, tot el servei estigui centralitzat a la seu del c. Vapor Nou.





La portaveu de la CUP alerta que el pla de competitivitat anunciat al consell d’administració inclou un seguit de mesures, com la «reorganització de personal», que sempre es tradueix en acomiadaments laborals. Així mateix, el pla no s’ha presentat en la data que havien avançat presidència i gerència del consell.





La formació anticapitalista ha tornat a fer èmfasi en l’empitjorament de les condicions laborals de les treballadores i el silenci que des de fa mesos reben quan plantegen reivindicacions. Aquesta degradació és visible en sobrecàrregues laborals o el no cobrament de les seves DPO (dietes per objectius), entre d’altres.





La defensa dels drets de les treballadores de Reus Transport Públic ha estat una de les reivindicacions de la també regidora Mònica Pàmies. L’empresa municipal té dues condemnes recents: una, per no comptabilitzar l’horari laboral, i l’altra, per no fer-ho correctament amb l’antiguitat de les treballadores. Així mateix, Pàmies ha subratllat la contradicció que Reus Mobilitat i Serveis tanqui l’any amb un benefici de més d’1 milió i mig d’euros i, al mateix temps, Govern justifiqui el tancament del mercat del Carrilet per motius econòmics.