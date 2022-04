Per a la República

L'ANC fa una crida a recuperar el lideratge, consolidar-lo i enfortir el moviment popular per assolir la Indepedència

Aquest migdia, al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha explicat el posicionament polític d’enguany i també ha servit per presentar la campanya dels 10 anys de l’entitat: La força que tot ho mou. L’encarregada de presentar-la ha estat la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, que ha realitzat el seu últim discurs en un acte de gran format abans de deixar el seu càrrec el proper mes de maig

La presidenta de l’Assemblea he volgut deixar clar que els deu anys de l’entitat és “un aniversari que no hauríem volgut celebrar, però que ha arribat”. També ha afegit que “no ens agrada fer anys sinó que volem poder-nos dissoldre al més aviat posible”.

A banda de l’esdevenir de la pròpia entitat, Paluzie ha fet referència al Govern de la Generalitat i, concretament, a l’acord per introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana: “No enredarem els jutges amb jocs malabars o projectes lingüístics, i ens haurem marcat un autogol. Una cosa és que un jutge imposi el castellà com a llengua vehicular, i l’altra és que això ho voti el Parlament de Catalunya”.

Elisenda Paluzie ha acabat el seu últim discurs com a presidenta de l’entitat dirigint-se a aquelles sòcies i socis que faran el pas de presentar-se a les eleccions del Secretariat Nacional: “Estic segura que l’Assemblea seguirà sent insubornable i independent. No tingueu por de no seguir el corrent dominant, no tingueu por d’arriscar. Parleu amb la gent i sigueu la veu dels seus anhels”.

Per la seva banda, el vicepresident, David Fernàndez, ha manifestat que “la independènica és possible, és viable, i és necessària! Ni volem ni podem esperar que les institucions vulguin assumir el lideratge que els correspon”, i ha animat la societat civil a “recuperar el lideratge i consolidar i enfortir el moviment popular per la independència, i incrementar pressió sobre institucions i partits”.

L’acte d’avui també ha volgut ser un reconeixement a la ingent tasca que fan milers de volunatris organitzats en les assemblees territorials, exteriors i sectorials.

El posicionament polític d’enguany, que es basa en els punts següents:

Liderar i consolidar el moviment popular independentista.

Incrementar la pressió sobre les institucions i sobre els partits.

Donar impuls a l’acció en el front internacional.

Defensa de la llengua i l’escola catalana.

Construcció i defensa de la sobirania fiscal i energètica, per exemple.

Liderar per vertebrar el moviment popular i fer-lo més sòlid i cohesionat.

Lluita per la justicia social.

Solidaritat i front comú contra la repressió.

Coordinar-se amb el Consell per la República en termes d’acció exterior.