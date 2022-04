"Ja n'hi ha prou"

Jornades "No podem més. Canviem-ho tot!" a les comarques nord-orientals

Com acte de cloenda hi ha convocada una manifestació aquest dissabte 9 d'abril a les 19h al parc Central de Girona amb el lema "Amb aquests preus, no podem viure! Ja n'hi ha prou!". (llegiu el manifest)