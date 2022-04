Català

Jaume Sastre i Carles Furriols suspenen la Vaga de Fam, consideren que han assolit una "victòria parcial"

Jaume Sastre i Carles Furriols han anununciat davant del Parlament la suspensió de la Vaga de Fam, que fa 8 dies van iniciar, com a protesta per la modificació de la llei de política lingüística que s'havia de votar avui. "Arribats a dia 28 hem volgut venir davant el Parlament per veure en persona quina és la situació i,un cop comprovat, que no s'ha fet ni es farà avui aquesta votació, doncs, en aquestcas manifestar la satisfacció per haver aconseguit derrotar d'una manera parcial la voluntat genocida de la justícia colonial espanyola que pretén erradicar el català de les escoles", han manifestat en un comunicat.

També exposen que, "no cal dir que aquesta VICTÒRIA no és nostra sinó del conjunt de la societat civil catalana que d'una manera transversal i a través dels sindicats com USTEC, INTERSINDICAL, COS I SEPC i d'organitzacions com l'ANC, Plataforma per la Llengua, Enllaçats per la Llengua... i també amb el suport del Consell per la República Catalana (CxR) s'han mobilitzat mitjançant vagues com la de dia 23 de març i concentracions arreu dels Països Catalans com la de dia 2 d'abril".

Ara bé, remarquen que "volem deixar ben clar un AVÍS A NAVEGANTS i manifestar que en les properes setmanes i mesos ens mantindrem a l'aguait, ulls espolsats i orelles dretes, atents i vigilants davant qualsevol maniobra que seguint la l'estratègia de Felipe V"para que se note el efecto sin que se note el cuidado" --d'això avui dia en diuen "jugada mestra"-- es torni a intentar canviar per la porta del darrera i amb nocturnitat i traïdoria la Llei de Política Lingüística per tal rebaixar-la al gust del president del TSJC, el borbònic Jesús María Barrientos Pacho (León, 1958). Però, com s'atreveix aquest colonitzador espanyol a imposar el 25 % de castellà a les escoles si resulta que l'ús del català a l'administració de justícia de Catalunya va ésser el 2021 del 7,4 %, del 2,2 % de mitjana a les Illes Balears durant els últims vint anys i País valencià es troben que dels 241 jutjats que hi ha només 1 funciona habitualment en català?".

I pensen tornar-hi, "després d'una victòria parcial, petita si voleu, però tornarem fer vagues de fam totes les vegades que faci falta fins a la victòria, és a la dir, fins que no s'aixequi la suspensió de la DUI del 27 d'octubre de 2017 i consolidem, entre tots, la REPÚBLICA CATALANA".