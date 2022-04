Llibres

Es presenta Epíleg, la Fira del llibre & idees radicals i de proximitat a Reus

El Casal Despertaferro organitza la primera Fira del llibre al Camp, que tindrà lloc l'11 de juny davant de la Biblioteca Pere Anguera.

Organitzada pel Casal Despertaferro, la primera Fira del llibre del Camp tindrà com a principals protagonistes Josep Lluís Carod-Rovira, Isabel Vallet, Xavi Sarrià, el periodista Xavier Graset i «The Penguins. Reggae per xics».

Epíleg neix amb la voluntat d’obrir un espai d’intercanvi cultural entre diferents agents vinculats al món del llibre i la literatura del Camp. D'aquesta manera, vol omplir un buit en la vida cultural del nostre territori, així com reactivar el carrer després de dos anys de pandèmia.

La Fira s’emmarca en l’homenatge a dues figures i les respectives obres literàries. Aquests dos autors claus per la literatura del nostre país són el reusenc Gabriel Ferrater i el suecà Joan Fuster, de qui enguany se celebren 100 anys dels respectius naixements.

L'Espai Ferrater aglutinarà la producció literària local, on s’aplegaran els llibres escrits per autors/res del Camp o que tracten temes vinculats amb el territori.

L’espai Fuster recollirà la producció literària dels Països Catalans, amb l'única condició que sigui escrita en català i editada per editorials independents.

Per tal d’incentivar la participació de la població, Epíleg celebrarà un munt d'activitats gratuïtes durant tot el dia. Titelles, concerts per a canalla o adults, xerrades al voltant de les dues figures literàries homenatjades o una obra de teatre volen atraure una heterogeneïtat de públics. D'entre totes les activitats, destaquen l'homenatge a Joan Fuster, amb una conversa entre Josep-Lluís Carod Rovira i Isabel Vallet, conduïda per Xavier Grasset, i el concert vespertí de Xavi Sarrià, que presenta el seu nou disc “Causa”.

L’organització de la Fira ha destacat que espera que aquesta edició sigui la primera de moltes. “Volem que l’Epíleg es converteixi en una cita anual per a les amants de la literatura catalana al nostre territori”.

La presentació de la Fira s'ha fet aquest matí amb una roda de premsa. La Fira Epíleg està organitzada pel Casal Despertaferro i amb la col·laboració de Reus Cultura, les Biblioteques Municipals de Reus, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat.