‘Independència és revolució’, un escrit contra el derrotisme independentista

L'historiador i diputat per la CUP al Congrés, Albert Botran, publica el llibre "Independència és revolució. La sobirania en un món en crisi.", de la mà d'Edicions 3i4. Un assaig breu i de calat polític que trenca amb el derrotisme independentista imperant darrerament a través d'una mirada propositiva i amb perspectiva històrica per demostrar que canvis de tals proporcions mai s'aconsegueixen a la primera.

Botran ha fet també un exercici crític (i autocrític) del procés, tot assenyalant les principals mancances que van impedir que el 2017 triomfés la ruptura independentista, a la vegada que defensa el contingut revolucionari de l'independentisme. Amb el propòsit de formular propostes per connectar l'objectiu de la República Catalana amb els problemes del món actual, com ara la crisi energètica i el canvi climàtic. Crisis que, a priori, suposen un enduriment de les condicions de lluita independentista, però que també plantegen la inviabilitat del model polític i econòmic actual i, per tant, la necessitat de canvis profunds.

"Independència és revolució" és, doncs, un llibre amb esperança política. Un assaig breu destinat per a tot aquell gran públic independentista però que convida, també, als qui saben que, en el món d'avui, cal un canvi estructural.