A principis d’aquest any ha sortit a informació pública un nou tram de MAT de 400kv que torna a travessar el Baix Penedès afectant els municipis de la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Bellvei, arribant fins a la subestació de Vilanova i la Geltrú. Promoguda també pel grup Forestalia, i amb un recorregut de 21,8Km i 51 suports, aquest nou tram parteix del primer projecte de MAT que el mes d’agost passat va generar el rebuig de la pràctica totalitat dels Ajuntaments i altres administracions afectades al llarg dels 180 km de recorregut, des de l’Aragó fins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una gran contestació social de propietaris, entitats ecologistes i les Plataformes No a la MAT.

Tal i com ja vam aprovar en el Ple de setembre passat, a partir d’una proposta de resolució sobre el primer projecte de Forestalia, presentada per Primàries i Junts pel Vendrell, ara toca posicionar-nos de nou per instar a l’Estat, com administració competent, a rebutjar aquest nou projecte i evitar-ne la seva tramitació. Al Vendrell hem d’exercir la capitalitat comarcal mostrant el nostre suport i solidaritat als municipis directament afectats per un projecte que podria comportar una greu alteració del territori, el paisatge, els valors naturals i culturals i transcorre sobre els nuclis habitats de bona part del Baix Penedès, recollint així les demandes de la societat civil organitzada a través de la Plataforma No a la MAT al Baix Penedès, i el GEVEN.

Aquestes demandes també han d’incloure la aposta per un desplegament de la renovables amb un model contraposat al de les MAT i basat en una transició ecològica socialment justa, descentralitzada, de proximitat, que fomenti l’autoconsum i respecti els espais naturals, agrícoles, el paisatge i la biodiversitat. I per fer-ho és bàsic que els municipis i el conjunt d’administracions planifiquin i impulsin la implantació de les renovables sota aquests principis.

En aquest sentit, en la mateixa proposta que presentarem al proper ple, proposarem un Pla d’Acció local per fomentar les energies renovables al municipi, amb la creació de comunitats locals d’energia en les que hi pugui participar la població, incentivant la seva implantació a particulars i empreses i aprofitant els sostres dels edificis públics del Vendrell. I treballant també per la reducció de l´ús de l’energia, impulsant projectes de rehabilitació energètica en edificis públics i privats i assessorant a la població per adoptar mesures senzilles per l’estalvi i l’eficiència energètica.

Tot plegat, amb coherència amb les mesures ja incloses a l’acord Reactivem El Vendrell i que fins ara no s’han desplegat. I amb l’oportunitat que suposen els ajuts vinculats als fons Next Generation, que inclouen aquestes mesures en les seves línies d’acció prioritàries, que al mateix temps incentiven la creació d’ocupació en sectors estratègics amb molt camí per recórrer en els propers anys.