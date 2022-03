català a l'escola

La CUP presenta una proposició de llei per blindar la immersió lingüística

Davant l’immobilisme del govern de la Generalitat, que ha deixat soles les direccions dels centres fent front a l’atac del poder judicial i organitzacions contràries a la immersió lingüística i davant l’èxit de la vaga i les protestes de la comunitat educativa avui, la formació anticapitalista ha entrat a registre una proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que blinda la immersió lingüística i afirma el català com a única llengua vehicular i fa complir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístic entre els centres educatius.

La proposició de llei presentada per la CUP-NCG compta amb el consens de la Comunitat Educativa i ha estat traslladada a una majoria sindical de l’àmbit educatiu.

La Candidatura considera que les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insten al departament d’Educació a implementar un mínim del 25% de les classes en castellà a tot el sistema educatiu, vulneren la normativa vigent en matèria lingüística i educativa i posen en perill la immersió, que compta amb un ampli consens de la societat catalana com a eina de cohesió social. En aquest sentit, la CUP celebra la participació a la jornada de vaga convocada avui en defensa de l’escola pública, universal i de qualitat en català.

La formació afegeix que cal impulsar una política lingüística que ajudi a normalitzar el català i faciliti l’aprenentatge de la llengua catalana a tot l’alumnat i garanteixi el compliment de la immersió, davant l’actual situació d’emergència.