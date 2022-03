Renda Bàsica Universal

La CUP organitza la presentació de l’Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal a Tarragona

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona organitza aquest dijous la presentació del de l’Oficina del Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal (RBU) on se’n explicarà la seva història, la composició de l’equip de l’Oficina i el treball que estan desenvolupant. En aquest sentit, les cupaires recorden que de l’acord entre la CUP i ERC per la investidura de Pere Aragonès com a President de la Generalitat neix l’Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal, que es presentarà dijous a Tarragona.

Les cupaires exposen que la Renda Bàsica Universal és una proposta que ve de lluny, “pensada en els seus inicis com una mesura per garantir de manera universal i incondicional les bases de l’existència material de les persones a través de l’exercici del dret a la vida”. Es tracta d’un ingrés sense condicionants i d’una mateixa quantia de diners per a tots els beneficiaris, “una quantia que garanteix unes condicions de vida mínimes” i que rebrien tots els membres de la societat independentment d’altres possibles fonts de renda.

Les anticapitalistes assenyalen la seva viabilitat econòmica a través d’un únic tipus impositiu, una pujada de l’IRPF “on més del 80% de la població sortiria beneficiada”. En aquest sentit, entenen la RBU com una proposta aglutinadora de diferents lluites “per una vida digna” i que permet situar la lluita per l’erradicació de la pobresa en primera línia, per tant, “guanyadora per les classes populars”.

L’acte tindrà lloc aquest dijous a les 19h al Centre Cívic de Torreforta amb la participació de dos membres de l’equip tècnic de l’Oficina del Pla Pilot de la RBU de la Generalitat de Catalunya, na Dolores Medina, llicenciada en Sociologia i Màster en Treball i Polítiques Socials i en Bru Laín, Doctor en Sociologia, professor i investigador. Conduirà l’acte la Inés Solé, regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona i consellera de Cultura i Serveis Socials.