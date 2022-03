lluita institucional

La CUP de Reus reclama coherència en l’ordenança de mobilitat

Arribat a l’equador de les revisions de la futura ordenança de mobilitat, la CUP ha aportat a la comissió encarregada més d’un centenar d’aportacions i esmenes. Es tracta d’una feina que anomenen com “invisible”, però també “molt necessària per fer més entenedora i endreçada la nova ordenança” que regularà el transport sostenible per la ciutat, incloent, per tant, la creixent circulació amb patinets i bicicletes.





Una de les qüestions més destacades pel grup municipal de la CUP és la manca de coherència entre l’ordenança de mobilitat i altres normatives municipals. La regidora cupaire Mònica Pàmies ha fet esment avui en roda de premsa les contradiccions de l’Ordenança de Mobilitat Sostenible proposada pel govern municipal amb l’Ordenança de Civisme o l’Ordenança de Benestar Animal. A tall d’exemple Pàmies explica que mentre es vol afavorir la circulació sostenible a peu, bicicleta o patinet, les accions de la Regidoria de Seguretat anteposen poder arribar en cotxe fins les entrades dels col·legis, un fet que segons els cupaires «va en direcció contrària al que es pretén amb l’ordenança de mobilitat sostenible». Un altre exemple que destaca la regidora és que es parli de portar el gos lligat circulant amb bicicleta, quan l’actual Ordenança de Benestar Animal ho prohibeix.





En aquest sentit, el grup municipal de la CUP evidencia que cadascun dels partits que conformen l’actual govern municipal, Junts, ERC i Ara, actuen per la seva banda sense una direcció comuna. “Es posa de manifest, un cop més, que no hi ha una unitat real en el govern” exclamen des del grup municipal anticapitalista.