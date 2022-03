L’Assemblea assoleix la vicepresidència de l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO)

L’Assemblea assoleix la vicepresidència de l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO)

Una delegació de l’Assemblea encapçalada per la seva presidenta, Elisenda Paluzie, va assistir el cap de setmana passat a l’Assemblea General de l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO), a Washington DC. En aquesta assemblea, Elisenda Paluzie va ser escollida vicepresidenta de la nova junta directiva de l’organització. Es tracta d’un nou pas cabdal per a l’organització de la societat civil independentista, ja que augmentarà el seu àmbit d’influència i li permetrà potenciar la seva tasca internacional a un nivell superior.

L’UNPO és una organització internacional que té com a objectiu defensar el dret a l’autodeterminació dels seus membres: pobles indígenes, minories, estats no reconeguts i territoris ocupats. Tots ells s’han unit per promoure el seu dret a l’autodeterminació, alhora que defensen els seus drets polítics, socials i culturals i preserven el seu medi ambient.

L’UNPO es va establir a finals dels anys vuitanta per líders exiliats de pobles que vivien sota l’opressió imperial. Aquesta associació compta amb representants d’Estònia, el poble uigur i el Tibet, entre d’altres. El seu objectiu és replicar el missatge de noviolència i tolerància interètnica del poble tibetà davant l’opressió, seguint l’exemple del 14è Dalai Lama. Actualment compta amb 44 membres actius, des dels tàrtars de Crimea fins als uigurs, i des de Taiwan fins a Catalunya.

Aquestes eleccions han suposat una important renovació de la presidència de l’UNPO. S’ha passat de 10 homes i una dona a 6 dones i 5 homes. Per primera vegada en la història de l’UNPO la presidenta és una dona i també per primera vegada és africana. Les dues vicepresidentes també són dones, entre elles Elisenda Paluzie. La presidència col·legiada incorpora representacions de pobles i nacions de tots els continents (Amèrica, Àfrica, Àsia, Europa i Oceania).

Nova presidència col·legiada

Presidenta: Edna Adan Ismail, Somalilàndia (dona)

Vicepresidenta: Elisenda Paluzie, Catalunya (dona)

Vicepresidenta: Rubina Greenwood, Sindh (dona)

Membre: Paul Strauss, Washington D.C. (home)

Membre: Dolkun Isa, uigur (home)

Membre: Tina Muna Barnes, Guam (dona)

Membre: Rigzin Genkhang, Tibet (dona)

Membre: Ali Abdelzadeh, Kurdistan iranià (home)

Membre: Tammy Breedt, afrikaner (dona)

Membre: Alex Thach, Khmer Khrom (home)

Membre: Abdi Mahdi, Ogaden (home)

La nova presidenta, Edna Adan Ismail, va ser la primera dona que va exercir com a ministra d’Afers Exteriors a Somalilàndia i anteriorment va ser ministra de Benestar Familiar i Desenvolupament Social. És una activista molt respectada per l’abolició de la mutilació genital femenina i és la presidenta de l’Organització per a les Víctimes de la Tortura.

Malgrat el seu no reconeixement, Somalilàndia, que va proclamar la independència fa 30 anys, és un territori amb una constitució i un exèrcit propis i un govern estable, i s’ha convertit en una de les democràcies més consolidades d’Àfrica.

L’Assemblea General de l’UNPO s’ha celebrat a Washington DC coincidint amb la iniciativa de l’organització d’establir una presència permanent als Estats Units. Amb aquesta decisió, s’espera reforçar notablement la seva influència diplomàtica a les Nacions Unides.

L’Assemblea és membre de l’UNPO des del 2019, en el marc de la seva estratègia internacional de difusió del missatge independentista català i de denúncia dels abusos dels drets d’Espanya contra el poble de Catalunya. El nomenament de Paluzie com a vicepresidenta de l’UNPO augmentarà aquesta capacitat a nous nivells, permetent l’accés de l’Assemblea a la seu de l’ONU.