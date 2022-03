8-M

L'Alt Penedès s'organitza per impulsar un 8 de març feminista i anticapitalista

Des de l’Assemblea Feminista La Ruda i l'Organització Endavant s'impulsa una programació d'actes al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, amb la col·laboració dels casals La Gueralda i El Carràs i també dels Xicots de Vilafranca.

El dimecres 3 de març La Gueralda de Vilafranca acollirà a les 20h una xerrada a càrrec del Grup de suport Hi Érem Totes de Manresa, que exposaran un cas de repressió en el qual es demanen 19 anys i 6 mesos de presó i 23.000 euros de multa per exercir el dret a vaga amb motiu del 8M del 2019.

Per altra banda, el dissabte 5 es durà a terme un vermut feminista musical, també a La Gueralda, i el dimarts 8 de març la plaça Milà i Fontanals de Vilafranca acollirà un taller de pancartes a les 18.30h, a les 20h es farà la presentació del documental sobre la precarització de les cures "No és excusa", elaborat pels col·lectius La Ruda i Endavant a partir del testimoni de diverses dones, i seguidament s'hi iniciarà una manifestació, amb el lema "Molt per defensar, molt per avançar!".

Finalment, el dijous 10 de març el Parc del Gat Cendrer de Sant Sadurní acollirà un taller d'autodefensa feminista (no mixte) a càrrec de Les Lleones d'Olivella, i al Casal Popular El Carràs es durà a terme la presentació del llibret "Autodefensa feminista com a resposta a la crisi".

Tots els actes, a excepció del taller d'autodefensa, seran mixtes i oberts a totes les persones que hi vulguin participar. Per inscriure's al taller cal consultar les xarxes socials d'Endavant (IG @endavant_altpenedes).