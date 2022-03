Sindical

Impugnen el Congrés de la Intersindical-CSC per manca de garanties democràtiques

El passat dissabte 12 la Intersindical-CSC tenia prevista la realització del Congrés de la Federació de Serveis Públics (FSP), la federació amb més pes del sindicat. Però després de moltes hores i per problemes tècnics no es van debatre ni realitzar les votacions del Congrés i només es va escollir una mesa al darrer moment.

Tal i com ja es va denunciar, en aquest Congrés "van quedar exclosos els afiliats al sindicat que no s’hagin inscrit prèviament i oportunament en uns pocs dies a partir d’una norma que ningú sap qui s’ha tret del barret."

Les votacions i el Congrés de la Federació de Serveis Públics (FSP) del sindicat independentista s'han reprès avui per via telemàtica i es clouran dilluns vinent, però una de les dues candidatures ha impugnat el Congrés per manca de les garanties democràtiques bàsiques en qualsevol procés de votació com accés al cens, la manca d'interventors i el fet de limitar del vot només als afiliats inscrits setmanes abans.

A principis de març ja es va fer públic el Corrent Crític dins de la Intersindical-CSC, discrepant amb la direcció oficial del Secretari General des fa un any i mig Sergi Perelló, Aquest corrent crític reclama una major democràcia interna, més transparència, major coherència en la sororitat feminista, respecte a la pluralitat i una major acció sindical.

La impugnació l'ha realitzat "Som Federació", la candidatura opositora a l'oficialista del sindicat, titulada "Anem per feina". Tot i que mantenen la candidatura, als vídeos de promoció en el procés electoral de "Som Federació" recorden que han impugnat el Congrés i reprodueixen el següent comunicat:

PER QUÈ HEM IMPUGNAT EL CONGRÉS?

Benvolgudes i benvolguts companys,

Us fem un breu resum de les raons per què hem impugnat el Congrés de la Federació de Serveis Públics:

1. Desconeixement del cens electoral per part de l’afiliació i de les candidatures i dels seus interventors.

2. Presentació d’un llistat de DNI’s sense possibilitat de consulta i verificació amb la base de dades del sindicat quan els interventors sol·liciten el cens.

3. Manca de constància del mandat i de la normativa constitutiva de la Comissió d’Organització del Congrés de la FSP.

4. Vulnerar els Estatuts en el seu article 8è impedint la participació de tots els afiliats amb dret a veu i vot en l’esmentat congrés.

5. Limitació de les funcions dels interventors electorals durant el Congrés fallit.

6. El Reglament existent proposat per la Comissió d’Organització, que limita la participació dels afiliats al Congrés, no té validesa perquè no va ser aprovat pel Congrés, que no es va realitzar.

7. El dia 14 de març de 2022 se’ns envia de part de la Comissió Organitzadora que ha estat substituïda en les seves funcions per la Mesa del Congrés, constituïda el dia 12 de març de 2022, unes instruccions en què pels terminis i tasques que se’ns encomanen no ens permeten l’elaboració dels materials per motius laborals. Dins del mateix correu s’explica que la Mesa podrà canviar les dates d’aquestes tasques. No ens podem comunicar amb la Mesa perquè no es possibilita cap correu o via de comunicació.

