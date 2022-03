Valora com un gran èxit la primera jornada de vaga a l’educació catalana

La Intersindical volem celebrar l’èxit rotund del primer dia de vaga d’un mes de mobilitzacions, que ha tingut un seguiment majoritari de més de la meitat dels treballadors (amb uns serveis mínims abusius imposats que han provocat que molts treballadors no s’hagin pogut sumar a la vaga). Celebrem que el col·lectiu docent, el personal PAS i el personal d’atenció educativa, en definitiva, els treballadors de l’educació catalana, s’hagin plantat amb fermesa davant les actituds i mesures del Departament d’Educació, davant la situació del sistema educatiu i els darrers 10 anys de retallades que encara arrosseguem avui.

L’educació a Catalunya ha dit prou! Les retallades cròniques que afecten la qualitat de l’educació i els nostres drets laborals, els canvis constants que busquen solucions màgiques sense invertir més recursos o que simplement busquen acontentar lobbies concrets, la manca d’inversió permanent, etc., són qüestions que fa anys que els docents, els alumnes, i tots els treballadors de l’àmbit educatiu carreguem a l’esquena. I, finalment, hem dit prou d’una manera clara, unitària i inequívoca, perquè tots junts som una comunitat educativa compromesa amb una educació de qualitat, en català, que respecti els drets laborals i que tingui els recursos suficients.

La Intersindical exigim al conseller que escolti el clam d’avui i s’assegui d’una vegada per totes a negociar de veritat partint de les nostres reivindicacions, que s’ha demostrat que són les de tot el col·lectiu, i amb propostes clares, constructives i amb voluntat d’escolta i treball conjunt. Si és incapaç de veure’n la urgència, el millor que podria fer és dimitir i deixar que alguna altra persona les trobi.

L’èxit de la resposta del món educatiu ha estat possible gràcies a l’esforç de molts claustres per explicar-ne els motius a les famílies i per arribar allà on els sindicats no hem pogut arribar. La majoria de famílies s’han posicionat també clarament al nostre costat perquè entenen que lluitem per millorar la qualitat de l’educació i pel futur dels infants i joves.

La sentència del 25% de castellà ha estat l’últim atac a la nostra llengua, però la greu situació que pateix actualment el català en molts centres és fruit de la deixadesa d’un Departament que mai ha volgut posar els recursos necessaris per garantir l’aplicació de la immersió lingüística. Si el Departament no habilita més aules d’acollida, no facilita la formació i el reciclatge lingüístic dels docents i el personal educatiu, no abaixa les ràtios i no fa una clara aposta per revertir la situació, serà igual de responsable que l’estat espanyol del retrocés progressiu del català a les aules.

Per tot això, animem els docents, el personal PAS i el personal d’atenció educativa a no defallir, i a continuar amb la vaga demà i demà passat, i també el dia 23, un dia central per la lluita per la llengua, i tots els que vinguin, perquè avui hem aconseguit una vaga històrica, però ens cal persistir fins aconseguir que el Govern rectifiqui.