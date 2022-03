Ha mort Miquel Strubell, un dels fundadors de l’ANC

El sociolingüista i fundador de l’ANC, Miquel Strubell, s’ha mort aquesta nit a setanta-dos anys. “Va dedicar la seva vida al país i a la família amb generositat, honradesa i sentit de l’humor”, explica un darrer piulet al seu compte de Twitter. Miquel Strubell i Trueta va ser un sociolingüista català, fill de Michael B. Strubell, anglès, i de la catalana Amèlia Trueta (filla, al seu torn, del doctor Josep Trueta i Raspall). Era germà del filòleg i polític Toni Strubell.

Nascut a Angleterra l'any 1949. Era llicenciat en Psicologia i Fisiologia per la Universitat d'Oxford, va obtenir un master en Psicologia de l'Educació de la Universitat de Londres, i la llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer recerques en temes de bilingüisme escolar i familiar i va escrire sobre polítiques lingüístiques, planificació lingüística i temes relacionats.

El 1980 fou cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció primer d'Aina Moll i després de Miquel Reniu i de Lluís Jou i Mirabent. També ha estat director de l'Institut de Sociolingüística Catalana. Fou secretari del Consell Social de la Llengua Catalana Arxivat 2015-01-13 a Wayback Machine., del qual és membre des de 2005; i fou membre del consell d'administració, i després vicepresident, del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El setembre de 2009 va ser membre del grup inicial de promotors del "Moviment per la Independència" que esdevindria l'"Assemblea Nacional Catalana", l'organització responsable de les multitudinàries manifestacions de l'onze de setembre de 2012 (a Barcelona), de 2013 ("La Via Catalana") i de 2014 (la "V"). També és membre del Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua.

Fou primer el secretari executiu, i després el director, de la Càtedra Linguamón-UOC de Multilingüisme d'ençà de l'any 2006 (des de la supressió de Linguamón a finals de 2011, la càtedra es diu simplement Càtedra de Multilingüisme de la UOC), fins a la seva jubilació el setembre de 2014.

L'últim escrit de Miquel Strubell ha estat el text 'Carta a Europa' publicat a Twitter fa un parell de dies on afirmava que "Europa té un problema. Quan es despertarà i es convertirà en allò que molts havíem somiat?"