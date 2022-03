Habitatge

Guanyem Badalona exigeix que l’Ajuntament mantingui la titularitat de l’antic mercat del Peix i proposa la cessió d’ús a una cooperativa d’habitatge

La formació municipalista considera que els equipaments muncipals s’han de fer servir, i rebutja la intenció del govern del PSC de “malvendre” l’edifici de l’antic Mercat del Peix, que és de patrimoni muncipal. Critiquen que l’operació està orientada a afavorir l’especulació del mercat immobiliari en una zona privilegiada del Centre de la ciutat, i no pas a afavorir cap interès públic.

L’organització d’esquerres subratlla que hi ha pressions de determinats lobbys privats de la ciutat per a que l’Ajuntament renunciï a la potencialitat que tenen els equipaments de titularitat pública actualment en desús i els privatitzi, malvenent-los. Guanyem reivindica que un govern d’esquerres no pot cedir a aquestes pressions i ha de desenvolupar aquestes potencialitats, precisament donant ús de manera ordenada, amb un Pla d’equipaments.

Un alternativa realista per a l’edifici del Mercat del Peix seria cedir-lo mitjançant un dret de superfície que permetés la conservació de la titularitat pública, titularitat que el partit muncipalista creu que s’ha de preservar.

En aquest sentit, Guanyem Badalona proposa que l’equipament se cedeixi a una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús. Aquesta fórmula, la cessió d’un dret de superfície a una cooperativa d’habitatge sense ànim de lucre, permet mantenir la titularitat pública del patrimoni municipal i aumentar el parc social d’habitatge assequible a Badalona a cost zero per l’administració. Mitjançant un conveni, la ciutat podria replicar el model que ja s’està implementant amb enorme èxit a la ciutat de Barcelona (amb 16 solars i edificis cedits a cooperatives), Sant Cugat, Lleida, Mollet, Manresa o Palamós, entre d’altres.