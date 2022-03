encariment de de l’energia

Decidim crida a la ciutadania valenciana a participar a les concentracions contra l’encariment de de l’energia i els carburants

La Plataforma pel Dret a Decidir, Decidim, fa una crida a la ciutadania valenciana a acudir a les diferents concentracions que tenen lloc avui contra l’encariment de l’energia i els carburants. Des de Decidim denunciem que l’actual increment del cost de la vida, provocat per la inflació dels preus pels costos energètics i de carburants, està abocant a més del 30% de la població valenciana a risc de pobresa i exclusió social, i posa en dificultats serioses a una gran part de la ciutadania del país.

Ací qui té les perdre és la majoria de la població qui veurà encarit el cost de la vida sense que això es compensen en augments de salari. Per això pensem que és essencial que el poble mostre el seu rebuig a aquesta situació i es mobilitze per a canviar les coses. S’ha de dir alt i clar: l’enriquiment de les energètiques es fa a costa del nostre empobriment i el capitalisme el que fa és repercutir al consumidor final qualsevol increment de preu sense tenir en compte la capacitat adquisitiva ni si la situació és justa.

També cal assenyalar els responsables polítics que permeten això i que ho han afavorit des de la privatització de l’energia amb la presidència de José Maria Aznar, que no ha estat derogat per cap govern posterior del signe polític que siga. Això ha generat el context necessari que permet una pujada desorbitada i injustificada dels preus de l’energia decidit per propi mercat majorista d’aquest àmbit que agrupa a les multinacionals del sector. Pel que fa als preus del carburant, la desregulació del sector també ha permès que no paren de créixer des de novembre de 2020 o els del gas que arriben a ser 8 vegades més car que l’any passat.

Des de Decidim creiem que sector estratègics no poden estar en mans d’unes poques multinacionals que generen una situació d’oligopoli que els permet marcar els preus -més enllà dels costos reals- per obtenir beneficis d’escanyar a la classe treballadora del que és una necessita bàsica: el dret a l’energia. La nostra aposta és per la sobirania del País Valencià en temes energètics això implica, alhora, fomentar una cultura d’estalvi i eficiència energètica però també una aposta per un sector públic energètic que estiga participat socialment i que tinga la sostenibilitat i el respecte al territori com a principis.