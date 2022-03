El Consell per la República s'adhereix a la vaga del pròxim 23 de març

El Consell per la República s'adhereix a la vaga del pròxim 23 de març convocada per la majoria de sindicats d'ensenyament i d'estudiants del país en defensa de la llengua i l'Escola Catalana.

El Consell considera aquestes demandes que fa la comunitat educativa van més enllà d'unes reivindicacions concretes del sector i que transcendeixen el seu àmbit, esdevenint tot un tema de país. El Consell, doncs, creu prioritari i de cabdal importància la defensa de la institució que és l'Escola Catalana, que entén el català com a llengua vehicular, de cohesió i d'integració a través del seu model d'immersió lingüística que ha estat reconegut internacionalment i, fins i tot, ha servit de model en altres societats bilingües.

Així doncs, el Consell, com a institució republicana, davant dels atacs perpetrats per l'Estat espanyol, que no atura la seva repressió amb sentències com la del 25%, dona suport a aquesta vaga, entenent-la com una mobilització de país. També engresca el conjunt de la ciutadania a mobilitzar-se el propvinent 23 de març no només per evidenciar el suport al conjunt de la comunitat educativa, sinó també en defensa de la nostra llengua i cultura, és a dir, en defensa de la nostra nació.

❗ Vaga general educativa. Prou atacs al català!

🕐 23 de març - 12:30 h

📍 Plaça Urquinaona de Barcelona