La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona li ha fet arribar les propostes en matèria de Medi Ambient a la consellera Teresa Jordà

Aquesta tarda la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha visitat l’Ajuntament de Tarragona. En el marc d’aquesta visita ha tingut lloc una reunió on la regidora de Medi Ambient, Eva Miguel, li ha exposat diferents qüestions relacionades amb la seva àrea.

La regidora cupaire li ha exposat la proposta que la conca i la desembocadura del Gaià esdevingui un Parc Natural dins la xarxa d'Espais Naturals protegits de Catalunya; a més, ha demanat que es posi en funcionament la taula tècnic-política, amb la participació de La Sínia, “per consensuar el projecte de renaturalització de la plana del Vinyet”, temes treballats juntament amb l’Ajuntament d’Altafulla. A més, li ha explicat tota la proposta de projecte pels Next Generation "Renaturalització dels espais urbans i periurbans de l'Anella Verda de Tarragona" que inclou, entre d’altres, “la renaturalització del Francolí, del Riu-clar, treballs a la desembocadura del Gaià, treballs forestals i renaturalització del litoral, incloent el desmantellament de la plataforma del Miracle”.

Per últim, la regidora Eva Miguel també ha insistit a la consellera Jordà en que sigui la Generalitat qui realitzi els Estudis Independents de la Qualitat de l’Aire. Com que no està sent així “som des del municipi que entomem aquesta feina”, i ha proposat que almenys s’hi impliquin econòmicament. A més, també li ha demanat que el Departament articuli la coordinació i doti de recursos als ens locals “davant del més que possible augment de la presència de tortugues babaua a les nostres platges”, ja que és competència de la Generalitat.