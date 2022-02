La Plataforma Ribera-Salines es reuneix amb lAjuntament de Cornellà sense trobar punts dacord

La Plataforma Ribera-Salines, moviment veïnal que va néixer a mitjan 2021 per fer front a l’especulació urbanística de Cornellà al sector agrícola de Ribera-Salines, es va reunir amb l’Ajuntament de Cornellà el passat dijous 17 de febrer amb l’objectiu de fer-li entrega del manifest de la plataforma i de demanar més informació sobre el projecte que suposarà la construcció en l’últim espai no urbanitzat del municipi.

Per part de l’Ajuntament hi van assistir l’alcalde Antonio Balmón i els tinents d’alcalde Emilia Briones i Antonio Martínez Flor. Els membres de la Plataforma van llegir-los-hi el manifest, encara que els representants del consistori van insistir que no calia i van negar-se a recollir el document.

La Plataforma no fa un balanç gens positiu d'aquesta reunió. En primer lloc, l'equip de govern no va saber indicar quan hi ha previst l'inici de les obres ni si estaria disposat a reconsiderar el projecte atesa la crisi actual climàtica. En segon lloc, la plataforma va demanar d'accedir a les dades del Consorci Ribera-Salines (establert entre l'INCASÒL i l'Ajuntament) sense èxit: l'ajuntament argumenta que totes les dades són públiques, mentre que és evident la manca d'informació en aquest sentit als portals de transparència. Per últim, l'alcalde es va negar a valorar les diferents alternatives a la construcció d'habitatges que la Plataforma va plantejar —com ara l'aprofitament dels pisos buits o el lloguer social— i també va refusar de debatre sobre les preocupacions en termes d'impacte mediambiental i sobre la salut que ha expressat el col·lectiu veïnal.

La Plataforma té molt clara la importància de la seva missió i la necessitat d'aturar aquest macroplà urbanístic. Davant la resposta de l'Ajuntament, el col·lectiu ha començat a activar un calendari d'accions juntament amb la ciutadania de Cornellà durant els propers mesos. En aquest sentit, ha convocat una assemblea extraordinària el dijous 24 de febrer. També ha començat la recollida d'adhesions d'entitats tant del municipi com d'altres indrets (que aviat ampliarà amb una campanya de signatures individuals) i no descarta la convocatòria de futures mobilitzacions i accions veïnals contra aquest pla especulatiu i de promoció 100% privada.