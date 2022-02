Repressió

La CUP no es reunirà amb Aragonès davant les detencions a 4 activistes en defensa del dret a l’habitatge

Davant les detencions efectuades aquest matí pels Mossos d’Esquadra de quatre activistes en defensa del dret a l’habitatge, la CUP-NCG anuncia que no assistirà a la reunió convocada avui pel MHP de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès.

La formació vol manifestar així el seu clar rebuig a la repressió que s’està duent a terme contra el moviment per l’habitatge i els seus integrants, que a dia d’avui acumulen multes per aturar desnonaments en valor de 206.141 euros. Mentre no es garanteix el dret a l'habitatge, aquest Govern segueix participant en la persecució contra l’únic que el defensa i el garanteix.

Considera que el govern no pot seguir tractant l’emergència habitacional com un problema d’ordre públic, enviant el cos de Mossos d’Esquadra a participar en els desnonaments ni detenint a activistes en defensa de drets fonamentals. L’emergència habitacional és una problemàtica estructural que requereix de mesures socials que vagin destinades a fer front a la situació. En aquest sentit, la formació exigeix la fi de la repressió i aturar immediatament la participació de les brigades antiavalots als llançaments.

També ha manifestat, que no comparteixen l’enfocament de legislatura de l’actual govern d’ERC i JxCat. La formació va arribar a uns compromisos de mínims en relació a la protecció del dret a l’habitatge, que els fets constaten que a dia d’avui no només no s’estan complint sinó que van en direcció contrària, ja que se segueixen prioritzant els interessos dels fons voltor i dels especuladors als de la majoria de la població.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🔴 ESTEM EN DIRECTE al Parlament de Catalunya per denunciar la persecució policial que estem patint les joves d'<a href="https://twitter.com/Arran_jovent?ref_src=twsrc%5Etfw">@Arran_jovent</a>. <br><br>Exigim la llibertat de les militants detingudes avui i l'absolució de les que aniran a judici durant els pròxims 2 mesos! <a href="https://t.co/OTheDxP36g">https://t.co/OTheDxP36g</a></p>— Arran (@Arran_jovent) <a href="https://twitter.com/Arran_jovent/status/1488834821292007424?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>