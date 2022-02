lluita institucional

La CUP Mollet denuncia l'incompliment de l'acord de dedicar un espai a la primera alcaldessa democràtica Anna Bosch

La CUP Mollet ha denunciat avui que gairebé tres anys després de l’aprovació de la moció de la CUP Mollet que reclamava que la ciutat dediqués un carrer o plaça a la memòria de la que va ser la primera alcaldessa de la ciutat, Anna Bosch, encara no se li ha donat compliment.

El ple de l’ajuntament molletà va aprovar el 2019, amb el suport unànime de tots els grups municipals i la col·laboració d’Ara Mollet-ERC-MES que va defensar la proposta, una moció de la CUP Mollet instant a recuperar la memòria de l’enyorada activista social i primera alcaldessa democràtica (1979-1983) després de la dictadura feixista del general colpista Francisco Franco.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha lamentat “la manca de voluntat i de capacitat dels dos darrers equips de govern municipals per tal de fer realitat el que és un demanda amb ampli consens popular, perquè Mollet està en deute i és de justícia posar en valor el llegat de l’Anna Bosch, ara que es compleixen tretze anys de la seva mort, com a primera alcaldessa i la seva tasca política i social en uns temps molt difícils, especialment per les dones que assumien responsabilitats polítiques. Sincerament, l’Anna no es mereix aquest menysteniment “.

“Com a entitat promotora ens agradaria que la proposta servís per posar en valor el treball de totes les persones que com l’Anna, van dedicar els seus millors anys a servir i millorar una comunitat i una ciutat amb moltes mancances, però ens sentim defraudats veient com les rancúnies i els comptes pendents de la vella política sembla que continuen imperant a la ciutat “ ha assenyalat el portaveu cupaire.

Carrasco ha recordat que la CUP Mollet “ha efectuat els darrers anys diferents accions reivindicatives per a reclamar l’acompliment d’aquest acord, com el “rebateig” de diferents espais de la ciutat amb el nom de l’excaldessa” i entén que “encara que efectuar canvis al nomenclàtor pot generar incomoditats als ciutadans, moltes altres ciutats, com Barcelona ho han fet, adoptant mesures transitòries sense que suposi cap catàstrofe”.

En aquest sentit, el portaveu de la CUP Mollet, ha apuntat que “si el rebateig d’espais existents resulta conflictiu sempre es poden trobar espais nou per dedicar-los a la memòria de l’estimada Anna Bosch” i ha proposat en aquest sentit que “el nou espai públic de l’illa de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas porti el nom de l’exalcaldessa. Seria un espai vinculat a la memòria obrera de la ciutat que relligaria perfectament amb el compromís militant de l’Anna”, ha conclòs Carrasco.

Anna Bosch i Pareras, milità al PSAN i posteriorment al PSUC, amb la candidatura del qual esdevindria amb només 28 anys la primera alcaldessa de Mollet del Vallès. Del seu mandat, emmarcat en una greu situació de crisi econòmica i manca de recursos cal destacar l’esforç per adequar i dotar la ciutat, que havia experimentat un creixement elevadíssim en molt pocs anys, dels serveis més bàsics, l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbana (1981), que va rebre el Premi Nacional d'Urbanisme i la negociació amb l'Institut Català del Sòl per aconseguir l'abandonament del projecte d'una "ciutat satèl·lit" a l'entorn de Gallecs i la seva preservació com a espai agrícola. Uns anys després dedicaria la seva tasca a col·laborar amb diferents col·lectius en l’impuls del moviment ecologista i feminista a casa nostra, tenint un paper molt actiu també al teixit associatiu d’El Figueró, la vila que la va veure néixer i finalment morir.