lluita institucional

Inspecció de Treball obre un expedient sancionador contra l’empresa municipal Reus Transport Públic

Ni el govern de Reus (Junts, ERC i ARA), ni l'alcalde de Reus Carles Pellicer no han estat capaços de resoldre el conflicte laboral que Reus Transport Públic arrossega des de fa gairebé 2 anys. Les treballadores de l’empresa municipal reivindiquen temes tan bàsics com: la conciliació horària familiar, quadrants acordats, lavabos disponibles per als conductors a final de línia o transparència en les nòmines.

El setembre de 2021 el comitè d’empresa va interposar una denúncia col·lectiva a la qual s'hi van sumar una trentena de conductors. Segons asseguren, “com a darrer recurs davant la inacció del govern i del responsable de RTP Sr. Josep Maria Adserà”, que no rectifiquen en absolut tot i les reiterades sol·licituds de reunió, pacte i voluntat d’entesa per part de les treballadores i del Comitè d'Empresa de RTP. Del Comitè d’empresa declaren: “fa temps que reivindiquem i denunciem aquests abusos i mala praxi, és una llàstima que al final ho hagin de pagar les treballadores i la ciutadania."





La primera cita judicial per intentar resoldre el conflicte va ser el novembre de 2021. El judici va ser ajornat per què la part acusada, l'empresa municipal de RTP, no va aportar la informació i documentació sol·licitada pel jutge i, cercant una resolució justa en la sentència, es va acordar posposar-lo fins a l'abril d'aquest any 2022.





També el passat dia 9 de febrer s'havia de celebrar un nou judici contra RTP per vulneració de drets fonamentals. En aquesta ocasió estava citada tota la cúpula de l'empresa, Sr. Adserà i Sr. Escoda, i la representant política del Consell d'Administració d’ERC, Marina Berasategui. El judici es va ajornar per motius de salut d'un dels lletrats.





Aquesta setmana, Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador contra l’empresa municipal RTP per cometre infracció en matèria de relacions laborals. La regidora de la CUP Mònica Pàmies explica que “Inspecció de Treball reconeix una infracció en com s'està comptabilitzant l'inici i el final de la jornada laboral de les conductores”. A més, detalla que aquesta infracció pot comportar una diferència important diària de la jornada laboral i, per tant, pot repercutir en una indemnització econòmica amb retroactivitat per cada conductor del servei públic municipal.