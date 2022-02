Arran del tancament municipal de l'Hort popular El Bröt, al Baix Guinardó (BCN)

Dimarts dia 1 de febrer 2022 l'Ajuntament de Barcelona, per ordre de la Regidora d'Urbanisme del Districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón (PSC), i sense previ avís, va destrossar amb retroexcavadores els conreus populars de l'hort urbà El Bröt, cultivats pels veïns sobre terrenys de propietat pública abandonats durant anys i en desús.

Aquest hort forma part de la xarxa d'Horts Urbans de Barcelona, promoguda per centenars de ciutadans i ciutadanes, que front la desídia de les Institucions en fomentar l'auto-producció alimentària, les reserves agrícoles de proximitat, l'agricultura urbana i periurbana, imprescindibles avui per garantir la resiliència i l'abastament alimentari de les ciutats actuals, actuen per fer-ho possible.

Constituents per la Ruptura (CxR) dona suport a la xarxa de persones que donant un ús productiu i recreatiu a aquests terrenys públics buits, fomenten la creativitat, la convivència intergeneracional i la sociabilitat arreu, fent-se responsables i aportant esforç a una necessitat imperiosa de la ciutadania: l'alimentació de proximitat.

CxR es suma a la denúncia de l'actuació arrogant i autoritària del Districte d'Horta-Guinardó, i per extensió de l'Ajuntament de Barcelona, que de sempre tem i rebutja iniciatives populars horitzontals i autoorganitzades.

Només cal recordar que al maig de 2021 una ràtzia similar de la mateixa regidora del PSC, tancant les Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira, va ser causa de fort conflicte i rebuig al barri.

CxR entén la prioritat de construir per fi habitatge social al Districte, que tanmateix l'Ajuntament dels mateixos gestors ha tardat 6 !!! anys en començar a projectar en paper.

Tot i amb tot, les obres d'aquests futurs habitatges no estan previstes per avui ni per demà; per tant era possible establir amb les persones que cuidaven d'aquests terrenys públics uns terminis raonables per trobar una alternativa, sense necessitat de recórrer a l'extrem de la demolició i la força, a denunciar-los i a portar-los al calabós.

CxR denúncia les formes piramidals i autoritàries en l’exercici de la representació pública; la desídia en la gestió del patrimoni públic, mantenint en desús centenars d'espais de titularitat pública; el desinterès per l'agricultura urbana imprescindible; i l'agressivitat enfront la ciutadania autoorganitzada.

CxR es proposa contribuir amb les entitats cíviques i ecologistes a conscienciar de la urgència d'un Mapa d'Horts Urbans públics i autogestionats a la ciutat i a l'àrea metropolitana de Barcelona, per posicionar-la al nivell de les ciutats europees capdavanteres en polítiques mediambientals reals.

Països Catalans, a 3 de febrer de 2022

Constituents per la Ruptura (CxR)