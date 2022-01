Energia

Nova plataforma contra els macroprojectes energètics, ara a Ponent

Alerten que s'han presentat sis projectes de línies MAT que afectarien més de 3.700 hectàrees de 49 municipis

S'ha a constituït la Plataforma contra els macroprojectes energètics de les terres de Ponent. Entre d'altres coses, preveu fer mobilitzacions i també assessorar els afectats que vulguin presentar-hi al·legacions.

Els objectius de la plataforma se centraran les properes setmanes en fer un acompanyament a tots els afectats, ja sigui directament o indirectament pels projectes. Se'ls vol donar suport jurídic per presentar al·legacions, ja que es tracta de processos molt "feixucs" pels quals calen advocats i recursos econòmics. En paral·lel, s'han encarregat estudis independents sobre els impactes i afectacions que tindrien les línies.

El manifest ja compta amb un centenar dadhesions d'ajuntaments com el d'Albatàrrec o Massalcoreig, associacions de veïns, entitats ecologistes com Ipcena i partits polítics com la CUP. Es tracta d'un "punt de partida" ha remarcat Cortina, que en els propers die s'ha d'anar ampliant amb xerrades informatives arreu.

Un dels punts amb major afectació es troba entre Alcarràs, Albatàrrec i l'Horta de Lleida. Allí hi ha 4 projectes de línies d'alta tensió i MAT que afectaran un total de 1.764 parcel·les, la majoria d'explotació agrària.