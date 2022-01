Euskal Herria

Nou clam multitudinari per l'alliberament dels presoners bascos

Tot i la pandèmia, a més de dues-centes localitats d'Euskal Herria s'han celebrat concentracions i manifestacions que han aplegat desenes de milers de persones que han reclamat l'alliberaments dels presoners bascos. La manifestació de Bilbo ha estat la que ha aplegat més gent.

En aquesta ciutat, darrere, la pancarta amb els representants de Sare, una altra solidària de l'Assemblea Nacional Catalana, així com represents polítics i cares conegudes.

Joseba Azkarraga ha remarcat en declaracions recollides per NAIZ, davant del fet que amb aquestes peticions de drets humans coincideixen la majoria de l'opinió de la política basca i també una part de la societat basca, ha llançat una petició d'inici d'any: «Només ens queda pensar que l'any 2022 serà l'any que es posi punt final a aquesta vulneració de drets humans. Si això no s'aconsegueix aquest any ens trobaríem davant d'un fracàs col·lectiu. Jo vull pensar –ha demanat– que no serà així i que els propers mesos se seguirà avançant en una solució definitiva».