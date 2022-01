Covid-19

La Intersindical reclama vincular els canvis en les quarantenes escolars a una baixa laboral per cura d'infants

El retorn a les aules arriba amb novetats en les quarantenes dels alumnes d'infantil i primària. Les companyes i companys de positius a classe no hauran de confinar-se si el nombre de contagis a l'aula és inferior a cinc. Consideracions sanitàries a banda, aquesta mesura té implicacions rellevants a nivell laboral, ja que evitarà que tantes treballadores i treballadors hagin de fer mans i mànigues per tenir cura de les seves filles i fills. Precisament per això, però, La Intersindical considera inajornable la creació d'una baixa laboral per poder-s'hi dedicar quan pertoqui.



El curs educatiu va arribar a les vacances de Nadal amb 71.687 alumnes catalans confinats, una situació que feia insostenible la conciliació laboral i familiar a milers de famílies catalanes. El govern espanyol, que és qui té competències per posar-hi solució, va debatre fa quasi un any i mig crear aquesta baixa per tenir cura de filles i fills confinats, però finalment va fer-hi marxa enrere. Això deixa desemparades una enorme quantitat de mares i pares treballadors en el moment en què reben la notícia que cal confinar alguna filla o fill.



Amb l'agreujant, a més, que es genera un fort greuge afegit de classe entre aquelles famílies que es poden permetre pagar una persona cuidadora o que poden permetre's fer teletreball -malgrat que aquesta no es tracti en cap cas d'una solució òptima-. Massa sovint l'única alternativa és gastar dies de vacances, jugar-se la pèrdua de la feina en faltar-hi o deixar l'alumne confinat a cura de persones grans ja jubilades, les quals acostumen a ser les més vulnerables davant una possible infecció de la Covid. La Intersindical lamenta profundament que el govern espanyol menyspreï conscientment el patiment que això suposa a tantes treballades i treballadors i reclama que habiliti ja una baixa laboral per resoldre l'anomalia.



Els darrers canvis en les quarantenes justifiquen encara més aquesta mesura, ja que, des d'ara, es tracta d'una baixa a què optarien moltes menys persones, en reduir-se les casuístiques que porten un infant a haver-se de confinar. D'aquesta manera, l'impacte econòmic i en despesa pública també es redueix enormement. Aquesta baixa, a més, faria que es deixés de discriminar les treballadores i treballadors vacunats, ja que aquells que no ho estan sí que tenen dret a baixa laboral com a contacte estret, en cas que sigui la seva filla o fill qui s'hagi contagiat. En un moment en què cal avançar cap a la vacunació plena, no es poden oferir incentius contraris a aquest objectiu.