TERRITORI

La CUP continua treballant per demostrar l’impacte negatiu del macro parc eòlic marí a la Costa Brava Nord

La diputada provincial, Marta Guillaumes, davant del posicionament de la Diputació en referència al projecte de parc eòlic marí, ha instat al President de la Diputació de Girona, com a membre del Consell Rector de l’Observatori del paisatge, a demanar un estudi de l’impacte paisatgístic del Macroparc a la Costa Brava Nord en aquest organisme públic.

La Diputació de Girona va emetre un informe ( medi ambient / 014 2021-5456 ) sobre el parc eòlic marí projectat al Golf de Roses en resposta a la consulta feta pel Ministeri de Transició Ecològica per al procediment d’impacte ambiental. La conclusió d’aquest informe és considerar que ni l’ubicació ni la dimensió del projecte són adequades a la sensibilitat ambiental de la zona, que posarà en risc l’objectiu d’assolir el bon estat ambiental marí i terrestre i que és incompatible amb el model socioeconòmic del territori afectat. Segons l’informe la única alternativa al projecte ha de ser no realitzar-lo.

El diputat de la CUP i president de la Comissió d’Acció (CAC) del Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, davant la sorpresa en la darrera sessió de la comissió, on Junts per Catalunya i ERC van donar l’esquena al territori, votant en contra de la moció aprovada en més de 20 ajuntaments amb el suport entre d’altres d’aquests mateixos partits, ha presentat sis compareixences de científics de reconegut prestigi ( Rafael Sardà del Centre d’Estudis Avançats de Blanes - Consell Superior d’Investigacions Científiques, Josep Lloret de la Universitat de Girona, Anna Sabatés de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques, Josep M, Gili de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques, Elisa Bardalet de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques i Antonio Turiel de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques) “per intentar que ERC i JUNTS, ja que no escolten al territori, com a mínim escoltin els arguments de la comunitat científica que qüestionen aquest projecte”.

Segons ha manifestat el diputat de la CUP-Guanyem, Dani Cornellà,” davant la falta de suport d’ERC i JUNTS a les seves bases i al territori, la CUP continuarem al costat dels municipis, les entitats i el teixit divers que defensen una transició energètica pactada amb el territori amb els principis, de proximitat, distribuïda i participada, evitant macroprojectes que generen rebuig i que no responen als interessos reals del territori i la seva gent”.

La CUP continua donant suport a la Plataforma Stop MarcroParc Eòlic Marí, als 25 ajuntaments que han mostrat el rebuig a aquest macroprojecte, a la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí i al conjunt de científiques i científics que s’hi han manifestat contraris.