Energia

GEPEC-EdC denuncia que la noves línies de la MAT "trinxarien" més de 1.300 quilòmetres de territori rural i espais naturals

Els escologistes han analitzat a fons el panorama energètic actual a Catalunya i han fet un retrat de les afectacions d’aquest model d’implantació d’energies renovables sobre el territori. Alertem que aquest model provoca la destrucció d’espais naturals, una pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat significativa i posa en risc la salut de les persones. El Govern i els promotors han d’apostar per un model energètic just, descentralitzat i participatiu, on l’energia es produeixi prop d’on es consumeix, i evitant la instal·lació de grans barreres elèctriques que fragmentarien el territori. (Impulsen el manifest "Per un model energètic Sostenible a Catalunya"

El GEPEC-EdC ha elaborat un anàlisi global i exhaustiu del panorama energètic a Catalunya: fins avui, s’han presentat un total de 10 projectes de línies de molt alta tensió. Aquesta xarxa elèctrica connectaria les centrals d’energia renovable de l’Aragó amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però també recolliria en el seu transcurs l’energia produïda en el territori rural català. En total, aquests projectes comportarien la instal·lació de gairebé 1.300 km de noves línies de molt alta tensió, que s’afegirien a les ja existents.

Si aquesstes MAT tiressin endavant, el resultat seria un conjunt de barreres de centenars de quilòmetres que fragmentarien el territori. En termes globals, aquest teixit elèctric afectaria directament fins a 6 espais naturals protegits, i travessaria més de trenta àrees protegides catalogades com a Xarxa Natura 2000 (integrades sota el Pla d’Espais d’Interès Natural). Alhora, les línies MAT afectarien de forma indirecta a la connectivitat entre aquests espais, és a dir, el moviment dels individus entre els diferents hàbitats, fragmentats per aquestes grans infraestructures. A la llarga podria comportar l’aïllament de les poblacions d’algunes espècies, fet que podria comportar-ne el seu declivi com a espècie. En total, afectarien 14 connectors terrestres principals i 4 de secundaris.

Aquestes instal·lacions afectarien directament a moltes espècies de fauna protegida, però sobretot, les que tindrien un impacte més directe serien les aus, moltes catalogades com a vulnerables, com a espècies en perill o com a espècies en perill crític. Algunes d’aquestes serien l’Àguila Cuabarrada (Aquila fasciata), l’Àguila Daurada (Aquila chrysaetos), o aus estepàries com la Ganga (Pterocles alchata) o el Sisó (Tetrax tetrax).

Les grans multinacionals que fins ara lideraven l’extracció, transport i comercialització dels combustibles fòssils, ara pretenen liderar la “revolució verda” cap a les energies renovables mitjançant tècniques de greenwashing i implementant aquest model en nom de la sostenibilitat. No obstant, els projectes que proposen no són gens sostenibles i amaguen greus impactes ambientals, afectant greument espais naturals protegits i espècies en perill. Des del GEPEC-EdC recorden que tot i que l’energia sigui renovable, si el model d’implantació comporta greus impactes sobre el medi ambient, no és una transició energètica sostenible.