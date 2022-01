Documental

Els joves d'Altsasu trenquen el seu silenci a "Sense Ficció" de TV3

Després de gairebé quatre anys a la presó per una baralla de bar, els joves d'Altsasu trenquen el seu silenci. I ho fan al Sense Ficció de TV3, per denunciar altres casos de repressió judicial, acusacions de terrorisme contra activistes i muntatges policials que es continuen repetint a l'estat espanyol, malgrat l'onada d'indignació i protestes que va aixecar el seu empresonament. Són els altres Altsasus.

Adur Ramírez de Alda i Jokin Unamuno ja tenen el tercer grau i compleixen pena vigilats per una polsera telemàtica. Com la resta de condemnats, per atemptat a l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces contra uns guàrdies civils fora de servei i les seves parelles l'octubre del 2016 a Navarra, intenten refer la seva vida. I volen donar la cara per defensar-se del linxament mediàtic i rebatre les acusacions de terrorisme d'una Fiscalia que els va arribar a demanar fins a 62 anys de presó. Fins ara, els seus advocats, familiars i amics havien parlat per ells.

Per primera vegada, accepten posar-se davant d'una càmera i explicar en primera persona la seva experiència en aquest documental dirigit i realitzat per Albert Segura i Anna Sanmartí i produït per Valti Roda.

A Presumptes culpables. Els altres Altsasu, Ramírez de Alda i Unamuno viatgen a Catalunya per retornar la solidaritat rebuda i donar suport a altres represaliats, com els CDR acusats de terrorisme en l'operació Judes o el 23S Txevi Buigas, Eduard Garzón, Queralt Casoliva i David Budria. En un recorregut per les presons de Lledoners, Wad-Ras, la Model, la comissaria de Via Laietana i les escoles de Sant Cebrià de Vallalta i Dosrius, on hi va haver càrregues policials, els joves d'Altsasu conversen amb Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó per la manifestació contra Jusapol; Xènia Garcia, empresonada durant les protestes contra la sentència del Procés; i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, entre d'altres. I descobreixen altres cares de la repressió, com la que pateixen l'activisme de la PAH i el Sindicat de Llogateres, que acumulen més de 200.000 euros en multes amb, fins i tot, peticions de presó.

El documental també reflexiona sobre la politització i la baixa percepció d'independència de la justícia espanyola i sobre el model policial, amb la participació de les principals associacions de jutges i jutgesses, dels professors de l'escola judicial i de representants de la Comissió Europea, dels Mossos d'Esquadra i dels seus sindicats.

Albert Segura (Barcelona, 1982) és subdirector d'"El matí de Catalunya Ràdio", ha presentat durant tres temporades el programa "Solidaris", ha subdirigit l'Agència Catalana de Notícies i ha fet deu anys de corresponsal a Brussel·les i París.

Anna Sanmartí (Barcelona, 1981) també ha dirigit els documentals "Viatge d'hivern" (2020), "La terra habitada" (2008) i "Je ne suis pas moi-même" (2006), tots emesos per TV3.