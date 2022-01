Català a l'escola

Cubelles es mobilitza en defensa de "l'escola en català"

Aquest dissabte, centenars de persones s'han manifstat pels carrers de Cubelles en defensa del model d’escola catalana, després que el TSJC fixés fa un mes un 25% de castellà en un curs del centre Vora del Mar i n’anul·lés el projecte lingüístic.

La marxa, encapçalada amb una pancarta amb el lema "Per un país de tots, l’escola en català" s'ha iniciat a l'alçada de l’estació de la RENFE i ha fet un recorregut que ha passat per davant de l’escola Vora del Mar i ha finalitzat a la plaça de la Vila. Entitats com l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i les formacions polítiques locals d’Unitat Cubellenca, ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem han donat suport a la protesta.