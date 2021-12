Vaga estudiantil

Les Assemblees de Facultat de la UAB i el SEPC se sumen a la Vaga contra la Llei Castells

Les Assemblees de Facultat de la UAB i el SEPC van a la vaga per posar de relleu el seu rebuig a la Llei Castells. Apunten que aquesta llei, "tot i vendre’s com a progressista i adaptada als canvis que ha patit la societat, lluny d’això, suposa una amenaça per l’educació entesa com a dret. Obre les portes de la universitat a les empreses privades i els permet convertir la nostra educació en una mercaderia. Anem a la vaga per aturar la Llei Castells i per exigir als partits polítics catalans que l’hauran de votar al Congreso, que tinguin clar que aquesta decisió ens pertoca a nosaltres. No és una llei de consens, tota la comunitat universitària hi està en contra, per tant, votar en contra, és de mínims".