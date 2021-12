lluita institucional

La CUP vol reduir la quantitat de càrrecs directius i alts sous de l’Ajuntament de Reus

La Candidatura d’Unitat Popular creu que el volum de 30 càrrecs de confiança a l’Ajuntament de Reus és del tot innecessari i desproporcionat. Manifesten que no tenen constància de l’execució de les funcions d’alguns d’aquests càrrecs i que, de vegades, el procés pel qual s’escullen són poc transparents. Per això, una de les mocions que defensarà la CUP al ple municipal del 22 de desembre serà la creació d’un nou organigrama de llocs de treball que tingui per objecte reduir el personal directiu i gerència i personal eventual de confiança.





La portaveu Marta Llorens retreu la manca d’una proposta ferma de pla de modernització i reorganització de l’ajuntament. Recorda que “fa molt temps que esperem una nova proposta de catàleg i de relacions de treball”, i afegeix “anem acumulant decrets d’alcaldia amb nomenaments de càrrecs de confiança sense saber-ne els motius de pes”.





A més, la CUP presentarà una segona moció per implantar plans de reducció d’emissions contaminants, per tal d’assolir els objectius de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei Catalana del Canvi Climàtic 16/2017. De fet, al 2009 l’Ajuntament de Reus va signar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) on marcava com objectiu la reducció de la contaminació un 21% en 2020 “malgrat els resultats no són públics”, lamenten. En aquest sentit, la Candidatura demanarà sessions participatives, on la ciutadania pugui conèixer l’evolució del PAES, reiterant que la transparència municipal comportaria implicació ciutadana en aquests objectius.