Entitats veïnals denuncien una nova privatització dels Jardins del Palau de Pedralbes

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha signat, juntament amb vuit entitats més, un manifest contra l’espectacle Natura Encesa, que es representa aquests dies als Jardins del Palau de Pedralbes. Veïns i associacions el consideren “absolutament inadequat per a uns jardins d’un recinte protegit i declarat bé cultural d’interès nacional”, i denuncien que “no hi ha hagut cap sensibilitat ni respecte” per un espai “històric” i que acull “espècies protegides i molt vulnerables”.

El manifest recorda també “les destrosses que produeix any rere any el Festival de Pedralbes durant els tres mesos d’estiu, amb la instal·lació de carpes, taules, cadires i sofàs en tota la superfície de parterres, amb una entrada diària de més de 3.000 persones que trepitgen la gespa i zones de sotabosc”. Ara que Parcs i Jardins havia començat a replantar la vegetació malmesa enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha permès que se celebri aquest altre “esdeveniment multitudinari”, que durarà gairebé dos mesos, comptant el muntatge i desmuntatge, i que atraurà, segons els signants, unes 70.000 persones -unes 1.800 cada dia-.

“Els promotors de l’espectacle diuen que la instal·lació és per fer un cant a la biodiversitat i la conservació del planeta i, paradoxalment, això ho aconsegueixen destruint un jardí centenari i la seva biodiversitat, amb una gran quantitat de figures de material plàstic”, apunta el manifest. La polèmica, en realitat, ve de lluny: al Nadal passat, el mateix espectacle ja es va voler representar al Parc del Turó de la Peira, a Nou Barris. Llavors es va haver de cancel·lar per l’oposició dels veïns a tancar una zona verda pública per a que acollís un espectacle privat.

Les altres entitats que han signat el manifest contra Natura Encesa són l’Associació de Veïnes i Veïns de Zona Universitària, l’Associació de Veïns Camp Nou, l’Associació de Veïns de les Corts, l’Associació de Veïns i Comerciants del Racó de les Corts, la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Barri de les Corts, la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, Veïns del Complex Arístides Maillol i SOS Monuments, Salvem el Patrimoni de les Corts.